Кражу из магазина спорттоваров записала камера наблюдения

Футболку и кроссовки вор надел на себя, а брюки спрятал в пакет.

41-летнего мужчину подозревают в двух кражах товаров из спортивного магазина в Октябрьском районе Липецка.«По данным следствия, 17 сентября подозреваемый украл кроссовки, футболку и брюки из сетевого спортивного магазина. С товарами он зашел в примерочную: футболку и кроссовки надел на себя, а брюки спрятал в пакет. Свою старую обувь мужчина положил в коробку и спрятал в примерочной. На следующий день он вернулся в магазин и украл еще одну пару кроссовок. Не забыл мужчина и про спрятанную им в примерочной обувь», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.Возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 158 УК РФ «Кража». Подозреваемый уже раскаялся и возместил ущерб, cумма которого превысила 20 тысяч рублей. Тем не менее, теперь мужчине грозит до двух лет лишения свободы.