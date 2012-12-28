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Происшествия
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сегодня, 08:32
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Кражу из магазина спорттоваров записала камера наблюдения
Футболку и кроссовки вор надел на себя, а брюки спрятал в пакет.
«По данным следствия, 17 сентября подозреваемый украл кроссовки, футболку и брюки из сетевого спортивного магазина. С товарами он зашел в примерочную: футболку и кроссовки надел на себя, а брюки спрятал в пакет. Свою старую обувь мужчина положил в коробку и спрятал в примерочной. На следующий день он вернулся в магазин и украл еще одну пару кроссовок. Не забыл мужчина и про спрятанную им в примерочной обувь», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
Возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 158 УК РФ «Кража». Подозреваемый уже раскаялся и возместил ущерб, cумма которого превысила 20 тысяч рублей. Тем не менее, теперь мужчине грозит до двух лет лишения свободы.
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