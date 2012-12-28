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Кражу из магазина спорттоваров записала камера наблюдения
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717
сегодня, 08:32
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Кражу из магазина спорттоваров записала камера наблюдения

Футболку и кроссовки вор надел на себя, а брюки спрятал в пакет.

41-летнего мужчину подозревают в двух кражах товаров из спортивного магазина в Октябрьском районе Липецка.

«По данным следствия, 17 сентября подозреваемый украл кроссовки, футболку и брюки из сетевого спортивного магазина. С товарами он зашел в примерочную: футболку и кроссовки надел на себя, а брюки спрятал в пакет. Свою старую обувь мужчина положил в коробку и спрятал в примерочной. На следующий день он вернулся в магазин и украл еще одну пару кроссовок. Не забыл мужчина и про спрятанную им в примерочной обувь», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

Возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 158 УК РФ «Кража». Подозреваемый уже раскаялся и возместил ущерб, cумма которого превысила 20 тысяч рублей. Тем не менее, теперь мужчине грозит до двух лет лишения свободы.
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Комментарии (2)

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Сначала новые
сима
27 минут назад
скоро все так делать будем .
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Александр Н.
54 минуты назад
Жадность и глупость непобедимы.
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