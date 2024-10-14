Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Троих полицейских подозревают в покровительстве наркодилеру
Происшествия
В Липецке горел бывший «Леруа Мерлен»
Происшествия
Липецкая вечЁрка: ревность и порно, дырявые сети, и какие районы опасны во время атак БПЛА
Общество
Убийство подростка: раны Андрею Кресникову нанес его знакомый
Происшествия
«Металлург» определился с главным тренером
Спорт
Грузовик опрокинулся на сельской улице, водитель госпитализирован
Происшествия
Липчанка купила в кредит 32 услуги косметолога, а потом вынуждена была судиться
Общество
На улице Советской в раскопку упала женщина
Происшествия
Зимой на дорогах Липецка вновь начнут использовать жидкий реагент
Общество
14-летней липецкой школьнице присылали в Telegram расчленёнку
Общество
Читать все
«На ремонт Провала»: с гостей Липецка в следующем году хотят собрать 300 миллионов рублей туристического налога
Общество
В Липецке увеличат ставки земельного налога для жителей частных домов, использующих домовладение под ведение бизнеса
Общество
На улице Советской в раскопку упала женщина
Происшествия
«Квадра» пересчитала плату за горячую воду тем, у кого ее не было
Общество
В Липецкой области сухо и до +12
Погода в Липецке
В Липецкой области выявили 53 поддельные банкноты
Происшествия
Липчане Татьяна Качурина и Вячеслав Червяков представляют Россию на фестивале в Индии
Культура
Воспитанник липецкого велоспорта целый год будет ездить в чемпионской майке
Спорт
Липецкий и тамбовский силачи побили рекорды России, но засчитаны они им не будут
Спорт
На НЛМК отметили 85-летие энергетического производства
НЛМК Live
Читать все
Спорт
252
сегодня, 17:14

Липецкий и тамбовский силачи побили рекорды России, но засчитаны они им не будут

Тем не менее, от просмотра этого видео пробирает дрожь.

В фитнесс-клубе «Атлетика» в микрорайоне «Университетском» прошёл чемпионат Липецкой области по жиму лёжа, становой тяге и подъёму штанги на бицепс по версии федерации пауэрлифтинга WPC. На помост вышли 38 «железных» людей.

В становой тяге абсолютным чемпионом стал Иван Строев из Ельца: при собственном весе 108 кг он покорил штангу почти в три раза тяжелее – 300 кг.

Чемпионский подход Строева

В жиме лёжа абсолютным чемпионом стал липчанин Максим Пыткин: он весит 90 кг, в справился со снарядом в 230 кг.

Пыткин – самый сильный в жиме

Соревнования носили статус открытых, поэтому в них было разрешено выступать и спортсменам из других регионов, чем воспользовались силачи из Тамбовской области. Один из них Иван Синюков из Рассказово поразил выступлением в экстремальном подъеме штанги на бицепс.

Это упражнение очень сложное – нужна невероятная силы рук, экстремальный подъём отличается от классического тем, что допустимы работа ногами и небольшое отклонение корпуса. В итоге богатырь Иван при собственном весе 82 кг «взял на бицуху» больше центнера – 120 кило!

Синюков стал абсолютным чемпионом в подъеме на бицепс

Тряхнул стариной и 42-летний президент Липецкой областной федерации пауэрлифтинга известный тренер Денис Григорьев. В жиме лежа при собственном весе 110 кг он поднял штангу в 330 кило!(см. видео вверху)

Синюков и Григорьев превысили рекорды России, но официально засчитаны они им не будут из-за статуса соревнований. Всё дело в том, что для признания рекордов страны они должны быть установлены на международных или всероссийских турнирах.

photo_2024-10-14_10-57-17.jpg

Сильнейшие из сильнейших

Впрочем. Денис Григорьев заявил GOROD48, что не расстраивается по этому поводу. Соревнования стали отличной проверкой сил перед Кубком России по силовым видам спорта, который пройдёт в Липецке 7 декабря. Вот там уже можно будет переписывать книги рекордов.

photo_2024-10-20_14-19-12 (2).jpg

Красивые медали липецкого турнира


Пауэрлифтин
0
0
0
3
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Следствие по делу липецкой фабрики «Рошен» продлено до декабря
Общество
Новую ветку Октябрьского моста в Липецке обсчитали в 6 000 000 000 рублей
Общество
Листик с котомкой победил в народном конкурсе на туристический символ региона
Общество
Новые пенсии и зарплаты, изменения в страховом законодательстве — законы вступающие в силу с октября
Общество
Почти 600 липецких школьников предпочитают получать знания дома
Общество
Лесные дороги будут перекрыты шлагбаумами: с 1 октября введено ограничение на пребывание в лесах
Общество
Покусанному собаками ребёнку мэрия выплатит 80 000 рублей
Общество
Облсовет проголосовал за дефис в названиях двух деревень
Общество
Завершение ремонта улицы Папина сдвинуто на 15 октября. Но и это не точно
Общество
Ремонт приёму не помеха: две крупнейшие поликлиники Липецка продолжают обслуживать пациентов
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru