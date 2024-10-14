Липецкий и тамбовский силачи побили рекорды России, но засчитаны они им не будут

Тем не менее, от просмотра этого видео пробирает дрожь.

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В фитнесс-клубе «Атлетика» в микрорайоне «Университетском» прошёл чемпионат Липецкой области по жиму лёжа, становой тяге и подъёму штанги на бицепс по версии федерации пауэрлифтинга WPC. На помост вышли 38 «железных» людей.

В становой тяге абсолютным чемпионом стал Иван Строев из Ельца: при собственном весе 108 кг он покорил штангу почти в три раза тяжелее – 300 кг.

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Чемпионский подход Строева

В жиме лёжа абсолютным чемпионом стал липчанин Максим Пыткин: он весит 90 кг, в справился со снарядом в 230 кг.

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Пыткин – самый сильный в жиме

Соревнования носили статус открытых, поэтому в них было разрешено выступать и спортсменам из других регионов, чем воспользовались силачи из Тамбовской области. Один из них Иван Синюков из Рассказово поразил выступлением в экстремальном подъеме штанги на бицепс.

Это упражнение очень сложное – нужна невероятная силы рук, экстремальный подъём отличается от классического тем, что допустимы работа ногами и небольшое отклонение корпуса. В итоге богатырь Иван при собственном весе 82 кг «взял на бицуху» больше центнера – 120 кило!

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Синюков стал абсолютным чемпионом в подъеме на бицепс

Тряхнул стариной и 42-летний президент Липецкой областной федерации пауэрлифтинга известный тренер Денис Григорьев. В жиме лежа при собственном весе 110 кг он поднял штангу в 330 кило!(см. видео вверху)



Синюков и Григорьев превысили рекорды России, но официально засчитаны они им не будут из-за статуса соревнований. Всё дело в том, что для признания рекордов страны они должны быть установлены на международных или всероссийских турнирах.







Сильнейшие из сильнейших



Впрочем. Денис Григорьев заявил GOROD48, что не расстраивается по этому поводу. Соревнования стали отличной проверкой сил перед Кубком России по силовым видам спорта, который пройдёт в Липецке 7 декабря. Вот там уже можно будет переписывать книги рекордов.



Красивые медали липецкого турнира





