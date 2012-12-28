Самые опасные при атаках БПЛА микрорайоны — «Елецкий» и «Университетский». Но они же — лучшие по убежищам
Общество
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13 минут назад
В 19 микрорайоне большое отключение холодной воды
На улице Полиграфической лопнула труба. Воду отключат в 15 жилых домах, трех школах и детском саду.
Аварию уже начали устранять бригады «РВК-Липецк». На время ремонта воду отключили в домах по следующим адресам: Полиграфическая, 8, 8а, 12а, 12б; Московская, 105, 103,111, 95, 93; проезде Кувшинова, 3, 5, 5а, 5б, 4, 2, а также в школах № 65, 59 детском саду № 59 и школе искусств № 6.
В «РВК» ориентировочным временем завершения аварийных работ называют восемь часов вечера.
Цистерны с питьевой водой подъедут на улицу Кувшинова: к дому № 4 и между домами № 3 и 5.
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