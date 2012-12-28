Водитель заснул за рулем, а потом скрылся с места аварии: суд назначил ему шесть лет колонии-поселения
Липчан предупреждают о новом способе мошенничества: предлагают заработать на накрутке трафика и просматриваемости сайтов
Происшествия
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сегодня, 16:02
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55-летний липчанин взял в кредит 945 тысяч рублей и перевёл их мошенникам
А 23-летнюю девушку обманули на 280 тысяч рублей сотрудники какого-то «Фин-центра».
24-летнего липчанина обманули под предолгом продажи двигателя на автомобиль: мужчина перевёл продавцу-мошеннику 178 тысяч рублей.
23-летней девушке позвонили из какого-то «Фин-центра». По совету его специалистов липчанка перевела на «безопасный счёт» 280 тысяч рублей.
65-летней женщине позвонили под предолгом изменения тарифного плана сотового оператора. Липчанка продиктовала код и лишилась 97 тысяч рублей.
В Задонске 37-летний мужчина хотел купить «Айфон 15». В качестве предоплаты он перевёл мошенникам 20 тысяч рублей.
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