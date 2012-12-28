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сегодня, 16:02
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55-летний липчанин взял в кредит 945 тысяч рублей и перевёл их мошенникам

А 23-летнюю девушку обманули на 280 тысяч рублей сотрудники какого-то «Фин-центра».

17 октября в полицию обратился ставший жертвой телефонного мошенничества 55-летний липчанин. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, мужчина испугался несанкционированных финансовых операций от его имени, взял кредит в банке и перевёл на «безопасный счёт» 945 тысяч рублей.

24-летнего липчанина обманули под предолгом продажи двигателя на автомобиль: мужчина перевёл продавцу-мошеннику 178 тысяч рублей.

23-летней девушке позвонили из какого-то «Фин-центра». По совету его специалистов липчанка перевела на «безопасный счёт» 280 тысяч рублей.

65-летней женщине позвонили под предолгом изменения тарифного плана сотового оператора. Липчанка продиктовала код и лишилась 97 тысяч рублей.

В Задонске 37-летний мужчина хотел купить «Айфон 15». В качестве предоплаты он перевёл мошенникам 20 тысяч рублей.
мошенничество
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Комментарии (2)

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Сначала новые
Интересно
42 минуты назад
А когда он почти лям в банке брал у него разве не спросили на какие цели он берёт кредит. Или такую сумму ему онлайн выдали.
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Из 80х
32 минуты назад
А смысл спрашивать. Ничего личного это бизнес.
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