55-летний липчанин взял в кредит 945 тысяч рублей и перевёл их мошенникам

А 23-летнюю девушку обманули на 280 тысяч рублей сотрудники какого-то «Фин-центра».

17 октября в полицию обратился ставший жертвой телефонного мошенничества 55-летний липчанин. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, мужчина испугался несанкционированных финансовых операций от его имени, взял кредит в банке и перевёл на «безопасный счёт» 945 тысяч рублей.24-летнего липчанина обманули под предолгом продажи двигателя на автомобиль: мужчина перевёл продавцу-мошеннику 178 тысяч рублей.23-летней девушке позвонили из какого-то «Фин-центра». По совету его специалистов липчанка перевела на «безопасный счёт» 280 тысяч рублей.65-летней женщине позвонили под предолгом изменения тарифного плана сотового оператора. Липчанка продиктовала код и лишилась 97 тысяч рублей.В Задонске 37-летний мужчина хотел купить «Айфон 15». В качестве предоплаты он перевёл мошенникам 20 тысяч рублей.