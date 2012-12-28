Сумасшедший сообщил об утечке газа в квартире

Вызов оказался ложным.

Вчера днем из квартиры дома по улице 31/3 по улице Космонавтов позвонили по телефону экстренной службы и сообщили об утечке газа. По словам звонившего, в квартире вместе с ним находится малолетний ребенок, который надышался отравленным воздухом.При выезде по вызову выяснилось, что никаких причин для беспокойства нет. Оказалось, что звонивший — психически нездоровый мужчина. Тревога оказалась ложной.