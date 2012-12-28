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Происшествия
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56 минут назад
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Сумасшедший сообщил об утечке газа в квартире
Вызов оказался ложным.
При выезде по вызову выяснилось, что никаких причин для беспокойства нет. Оказалось, что звонивший — психически нездоровый мужчина. Тревога оказалась ложной.
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