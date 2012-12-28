«ВАЗ» слетел в кювет на дороге под Липецком: пострадал водитель

17 октября на дорогах области пострадал один человек.



Около пяти утра 17 октября на дороге «Восточный обход промзоны города Липецка» 59-летний водитель «ВАЗ-2107» не справился с управлением и съехал в кювет. Водитель получил травмы и был госпитализирован, сообщает Госавтоинспекция.Эта авария стала единственной с пострадавшим за прошедший день.«17 октября в Липецкой области автоинспекторы выявили 3095 нарушений ПДД.За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности привлечены шестеро водителей, за неиспользование ремней безопасности — 54.С помощью автоматических комплексов видеофиксации зафиксировано 2834 случая в том числе превышения скорости, выезда на полосу встречного движения, проезда на запрещающий сигнал светофора, использования телефона при управлении транспортом.Зарегистрировано 29 фактов механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей», — сообщает ГАИ.