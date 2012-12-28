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Происшествия
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13 минут назад
«ВАЗ» слетел в кювет на дороге под Липецком: пострадал водитель
17 октября на дорогах области пострадал один человек.
Эта авария стала единственной с пострадавшим за прошедший день.
«17 октября в Липецкой области автоинспекторы выявили 3095 нарушений ПДД.
За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности привлечены шестеро водителей, за неиспользование ремней безопасности — 54.
С помощью автоматических комплексов видеофиксации зафиксировано 2834 случая в том числе превышения скорости, выезда на полосу встречного движения, проезда на запрещающий сигнал светофора, использования телефона при управлении транспортом.
Зарегистрировано 29 фактов механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей», — сообщает ГАИ.
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