Сегодня в Липецке: липчане против налога на бездетность, за – богачи и пенсионеры

Информационная картина последнего рабочего дня недели.

Днём в Липецке по прежнему 6-8 градусов тепла, но сегодня день пройдёт без существенных осадков.









С 10:00 и до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду в домах на улицах 6-й Гвардейской Дивизии, 6, 10, 11, 12, 12а; 50 лет НЛМК, 1, 1а, 3, 3а, 4г, 5, 5а, 5а/1, 6б, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 11а, 12, 12а, 13, 13а, 13б, 15, 15а, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, 21а, 23, 24, 24а, 33а; Бачурина, 1, 4, 5, 6, 10, 12, 13, 14, 14а, 16, 16, 17; Жуковского, 6, 6а, 8а/1, 8а; Индустриальной, 8, 10, 12, 19, 21, 23, 42; Коммунистической, 4, 5, 6, 12, 14, 16; Краснознамённой, 5; Лутова, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18; Терешковой, 42; Циолковского, 30/4, 34, 34/5, 38, 40; на проспекте Победы, 71, 73, 75, 77, 79, 87, 85, 87а.









С 9:00 до 18:00 из-за ремонтных работ останутся без электричества улица А.Г. Кочеткова, Бардина, Баумана, Водная, В.Терешковой, Гагарина, Д. Бедного, К.Булавина, Космонавтов, Курчатова, Л.Толстого, Малые Ключи, М.Горького, Семенова-Тян-Шанского, Советская, Третьякова, Филипченко, площадь Заводская, переулки Болотникова, Вройнич, Ермака, Ракетный, Тёплый, Щепкина.















АРТ-пространство «Модное место» при ОЦКНТ (ул. Космонавтов, 54а) завершит очередную рабочую неделю традиционным «Квартирником в живом музее». Сегодня в 19:00 выступит воронежская рок-группа «Играючи» (12+).













В Липецке продолжаются гастроли Московского театра кукол. Сегодня в кукольном театре (ул. Гагарина, 74) в 12:00 и в 14:00 покажут спектакль «Поехали!» (6+).











Липецкий государственный академический театр драмы им. Л.Н.Толстого (пл. Театральная, 2) в 19:-- покажет спектакль «В день свадьбы» (16+).















Пьеса была написана Виктором Розовым в начале 1960-х. Подготовка к свадьбе. Все в праздничном настроении, составляют меню, невеста Нюра покупает наряд, близкие готовят подарки. Вся деревня только и говорит о свадьбе Нюры и Михаила. И всё было бы хорошо, но в деревню приезжает первая любовь Михаила - Клавдия...





Продолжительность спектакля 2 часа 30 минут с антрактом.





Встреча с писателем



В рабочем перерыве сегодня можете заскочить в Липецкую универсальную научную библиотеку. В 12:00 здесь состоится встреча с живым писателем – Юрием Егоровым (12+).













Конкурсная программа фестиваля паралимпийского кино «Преодоление» сегодня вновь начнётся в Областном Центре культуры, народного творчества и кино (ул. Космонавтов, 54а) в 11:00 (6+).









Роман Костомаров



В ролях: Джина Роулендс, Ждон Кассаветис, Дайэнн Эбботт.







Липчане против налога на бездетность





87 % липчан выступили против введения налога на бездетность в опросе SuperJob. Примерно такие же цифры показал и опрос в целом по стране.





60% — однозначно против, 27% — скорее против. Женщины чаще мужчин выражают несогласие 92% против 82%. Дамы отмечают, сто стимулировать рождаемость нужно не запретительными методами, а, например, с помощью развития медицины.











Мера социальной поддержки многодетных семей в Липецкой области. В 2017 году им дарили овощи-гиганты







Противников налога на бездетность больше среди опрошенных с доходом до 50 тыс. руб. - 65%: «Введите достойную оплату за труд, тогда о детях и спрашивайте». А вот более состоятельные липчане к идее налога относятся лояльнее. Число сторонников идеи возрастает и по мере роста возраста опрошенных.



Дорогие липчане! Со свистом пролетела очередная рабочая неделя. Впереди приятные выходные, но информационный поток не ослабевает. Следить за новостями удобно на GOROD48. У нас вы в любой день прочитаете свежую информацию и будете в курсе последних событий. По другому мы не умеем – статус электронного имени Липецка обязывает. Ждём вас 24/7 снова и снова.

Расстанутся с комфортом и жители частного сектора на улицах Авиационной, Бескрайней, Загородной, Пестеля, в переулках Макаренко и Рылеева.В промежутке с 9:00 до 18:00 в связи с монтажом приборов учёта на срок до 3-х часов отключат свет на улицах Звездной, Ковалёва, Первомайской, Пушкина, Советской, Я.Берзина.Пятница – долгожданный день, но крайне трудный для дорожного движения. После обеда в городе вообще пробка на пробке. Следить за ситуацией на улицах помогут «Яндекс-карты» или аналогичные приложения.В «Модном месте» не очень большой зал, поэтому музыканты играют на маленькой сцене буквально на расстоянии вытянутой руки. И гитарный рифф, каждая ударная нота рождают энергетику, которая заставляет сердца биться быстрее, зрители становятся частью шоу.Музыкальный спектакль-фантазия на тему русских народных сказок поставлен в форме игры, в которую с удовольствием включаются зрители. Они помогают незадачливому герою Ваньке, решившему стать царем и начать беззаботную жизнь, найти свою судьбу и понять, что верные друзья и уютный дом дороже царской короны.Автор написал несколько художественных книг «Кошлинские волшебницы», «Подарок на Рождество», «Цветочница и птицелов», «Волшебство вокруг нас». И сегодня расскажет, как ему это удалось.Вход свободный.Отдельно в 16:00 в Липецкой областной универсальной научной библиотеке (ул. Кузнечная,2) покажут фильм о прославленном фигуристе ««Роман Костомаров. Рождённый дважды» (6+).Линоклуб «Ностальгия» сегодня тоже приглашает к голубым экранам – в Липецкие педуниверситет (ул. Ленина, 42). В 5-м корпусе, в аудитории 402 в 15:00 устроят просмотр фильма «Потоки любви». США, 1984. Драма. Режиссёр Джон Кассаветис (16+).Роберт Хармон, успешный автор эротических романов живет вместе с двенадцатилетним сыном в большом доме, окруженный толпой случайных любовниц, без конца курит сигареты и не расстается с бутылкой. Когда он остается один, его навещает любимая сестра Сара. Она находится на грани нервного срыва из-за того, что ее дочь после развода предпочла жить со своим отцом. Запертые в огромном доме, брат и сестра проводят целые дни наедине друг с другом, болтая о вещах важных и не слишком, о том, что их волнует и о том, что волновать уже не будет. В один из дней Сара решает уехать, оставив Роберта наедине с самим собой. Рейтинг на «Кинопоиске» - 7,3.