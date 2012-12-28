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сегодня, 17:20
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В этом году у 569 бездомных собак появились владельцы

А всего отловлена 2 331 собака.

С начала этого года в Липецкой области отловлена 2 331 бездомная собака. Выпущено в прежнюю среду обитания 1 744 собаки, передано новым владельцам 569 собак. Такие данные приводит управление ветеринарии Липецкой области.

По закону «Об ответственном обращении с животными» осуществляется возврат животных без владельцев, не проявляющих немотивированной агрессивности, на прежние места их обитания после проведения ряда мероприятий: собак 10 дней держат на карантине в приюте, потом их вакцинируют против бешенства и иных заболеваний, опасных для человека и животных, маркируют и стерилизуют. То есть в Липецке обращение с бездомными животными осуществляется в соответствии с принципом «ОСВВ» – отлов, транспортировка в приют для животных, стерилизация, вакцинация, маркирование и выпуск в среду обитания.

Для отлова бездомных животных следует обращаться в органы местного самоуправления.
животные
собака
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Комментарии (5)

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Как гость
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Сначала новые
Гостья1
6 минут назад
Остерегаются работники лесного хозяйства одичавших стай на лесных просторах ,а в населенных пунктах пусть разгуливают? Кабанов,косуль прикармливаем и заботливо охраняем -а для собак нет места в лесных просторах? Собачий заказник организуйте и пусть резвятся....!
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Лавочница
15 минут назад
Это же сколько кур, свиней и коров нужно принести в жертву чтобы их прокормить?
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Гостья1
20 минут назад
А почему в лес их не выпускать-кормовая база есть,зачем охоту разрешать-собачки всеядные и кур в сёлах таскают ...лес прокормит.
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Лиза
21 минуту назад
Это замечательно, когда бездомные кошки или собачули попадают в добрые и заботливые руки, пусть у них всё будет хорошо.
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Гостья1
30 минут назад
Любители собак! Вот и постарайтесь пристроить пролеченных собачек в хорошие руки.Не место им питаться по помойкам и находиться в стаях бездомных собак. Попробуй выловить их по оврагам и зарослям.
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