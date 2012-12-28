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Общество
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сегодня, 17:20
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В этом году у 569 бездомных собак появились владельцы
А всего отловлена 2 331 собака.
По закону «Об ответственном обращении с животными» осуществляется возврат животных без владельцев, не проявляющих немотивированной агрессивности, на прежние места их обитания после проведения ряда мероприятий: собак 10 дней держат на карантине в приюте, потом их вакцинируют против бешенства и иных заболеваний, опасных для человека и животных, маркируют и стерилизуют. То есть в Липецке обращение с бездомными животными осуществляется в соответствии с принципом «ОСВВ» – отлов, транспортировка в приют для животных, стерилизация, вакцинация, маркирование и выпуск в среду обитания.
Для отлова бездомных животных следует обращаться в органы местного самоуправления.
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