Сегодня в Липецке: липчане увольняются в порыве эмоций, вакансии с зарплатой от 100 тысяч рублей
Подозреваемого в убийстве липецкого школьника жителя Сокола по кличке Крест арестуют прямо в больнице
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Происшествия
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сегодня, 16:24
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54-летняя липчанка сменила тарифный план за 175 тысяч рублей
А в Лебедяни 68-летняя женщина после звонка мошенников лишилась 1,2 миллиона рублей.
65-летней женщине позвонили с «портала Госуслуг». Под предлогом обеспечения сохранности денежных средств липчанка перевела мошенникам 147 000 рублей.
77-летней пенсионерке позвонили с предложением продлить договор на оказание услуг сотовой связи. В результате пенсионерка лишилась 100 000 рублей.
В Ельце 21-летний парень хотел купить билеты в кинотеатр и лишился 65 000 рублей. Часть денег молодой человек перевёл сам, а другая часть была списана со счёта.
В Лебедяни 68-летняя женщина лишилась 1,2 миллиона рублей. Ей звонили под предлогами продления договора связи и перевода денег на «безопасный счёт».
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