54-летняя липчанка сменила тарифный план за 175 тысяч рублей

А в Лебедяни 68-летняя женщина после звонка мошенников лишилась 1,2 миллиона рублей.

15 октября в полицию обратилась 54-летняя жительница Липецка, которой позвонили от имени сотового оператора и предложили поменять тарифный план. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, в процессе разговора женщина продемонстрировала собеседнику экран своего телефона. В результате она лишилась 175 000 рублей.65-летней женщине позвонили с «портала Госуслуг». Под предлогом обеспечения сохранности денежных средств липчанка перевела мошенникам 147 000 рублей.77-летней пенсионерке позвонили с предложением продлить договор на оказание услуг сотовой связи. В результате пенсионерка лишилась 100 000 рублей.В Ельце 21-летний парень хотел купить билеты в кинотеатр и лишился 65 000 рублей. Часть денег молодой человек перевёл сам, а другая часть была списана со счёта.В Лебедяни 68-летняя женщина лишилась 1,2 миллиона рублей. Ей звонили под предлогами продления договора связи и перевода денег на «безопасный счёт».