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сегодня, 07:00
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Сегодня в Липецке: липчане увольняются в порыве эмоций, вакансии с зарплатой от 100 тысяч рублей

Представляем вам самые главные события наступившей среды.

Дожди на спад

Днём в Липецке температура составит 6-8 градусов тепла. Унылые осенние дожди будут продолжать докучать гражданам, но по уверениям синоптиков, сегодня их будет меньше.

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Отключение воды

С 9:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду на улице Петра Смородина в домах № 3, 5, 5а, 7, 9, 9а, 11.

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С 10:00 и до конца ремонта временные трудности также испытают жители домов на улицах 9 микрорайон, 45; Авиационной, 2а; Елецкой, 8а; Западной, 44; Молодёжной, 19, 21, 23; Чернозёмной, 32. В это же время с комфортом расстанутся и жители частного сектора на улицах 9 января, 40 лет ВЛКСМ, Авиационной. Аэродромной, Днепровской, Донецкой, Елецкой, Западной, Лескова, Павлова, Товарищеской, Чернозёмной, в переулках макаренко и Рылеева.

Отключение света

С 9:00 до 18:00 из-за ремонта на сетях отключат электроэнергию на улицах А.Г. Кочеткова, Бардина, Баумана, Водной, Д.Бедного, К. Булавина, Курчатова, Семенова-Тян-Шанского, Советской, Третьякова, на площади Заводской. В переулках Болотникова, Войнич. Ермака, Ракетном, Тёплом, Щепкина, в садоводческих товариществах «Весна» и «Кооператор».

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В промежутке с 9:00 до 18:00 из-за монтажа приборов учёта отключение на срок не более 3-х часов ждут улицы Космонавтов, Московскую, Осипенко, Фестивальную, Циолковского, проспект 60-летия СССР, проезды Северный и Универсальный, парк Победы; а с 14:00 до 18:00 – улицы 40 лет Советской Армии, Боровую, В. Скороходова, З.Космодемьянской, Катукова, Октябрьскую, Ферросплавную,, Фрунзе, бульвар С. Есенина.

Пробки

С раннего утра на многих улицах Липецка начали скапливаться автомобили. Следить за дорожной обстановкой необходимо с помощью «Яндекс-карт» или аналогичных приложений. Без них вы рискуете надолго застрять в пробке.


Фестиваль паралимпийского кино

В Липецке стартовал фестиваль фильмов о сильных духом спортсменах-паралимпийцах. Конопоказы пройдут в Областном Центре культуры, народного творчества и кино с 11:00 (6+).

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Для удобства липчан некоторые сеансы проведут в библиотеках в разных частях города. Так, сегодня в БИЦ «Социальный» (ул. Липовская, 2а) в 13:-- покажут документальный фильм «Мистер Икс. Герой без маски» (6+), а в 17:00 — «На высоте» (6+).

В Липецкой областной универсальной научной библиотеке (ул. Кузнечная, 2) в 16:00 продемонстрируют ленту «Овертайм для духа» (12+).

Киноклуб

Галерея современного искусства «буксир» (ул. Зегеля, 1) в 18:00 приглашает на заседение своего киноклуба. Смотреть и обсуждать будут ленту «Седьмая печать». Швеция, 1957. Фэнтезийная драма. Режиссёр Ингмар Бергман (18+).

В середине XIV века рыцарь Антониус Блок и его оруженосец возвращаются после десяти лет крестовых походов в родную Швецию. Блок устал от жизни и не видит ничего, ради чего стоило бы продолжать влачить существование. Но прежде он хочет убедиться, что бог существует. Рейтинг фильма на «Кинопосике» - 8,1.

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Кадр из фильма

В ролях: Гуннар Бьёрнстранд, Бенгт Экерот, Нильс Поппе.

Египетские тайны

Любопытное мероприятие состоится сегодня в библиотеке имени Е.П.Смургиса (ул. Вермишева, 11). В 13:00 здесь организуют квест для всех желающих «Тайны Древнего Египта» (6+).

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Участвовать можно целой семьёй.

Во двор

Прохладная погода и мелкий дождик – вовсе не поводы, чтобы не выйти на улицу и не принять участие в мероприятиях из серии «А у нас во дворе» (0+). Сегодня в 16:00 музыканты, аниматоры, ди-джеи пожалуют во двор домов на улице Доватора, 2 и 4. Как обычно, не обойдётся без весёлых конкурсов и мастер-классов.

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«Я устал, я ухожу!»

33% липчан хотя бы один раз в жизни писали заявление на увольнение в порыве эмоций, выяснили в ходе опроса специалисты SuperJob.

Любопытно, что решение сгоряча чаще принимали мужчины, чем женщины - 43% против 23%. Каждого второго работодатель пытался удержать. Об этом рассказали 46% опрошенных. «Уговаривали остаться, утверждали, что ситуация наладится, пытались повлиять через коллег»; «Обещали выше должность и, соответственно, заработную плату».

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В результате каждое третье заявление по собственному желанию, написанное в порыве эмоций, отправлялось в мусорную корзину. Но большинство сотрудников всё же уволились. Позже о своём решении покинуть прежнюю работу не пожалели 74% опрошенных.

Самые высокооплачиваемые вакансии Липецка

Согласно данным сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, в октябре самоё «жирной» вакансией на рынке труда в Липецке является менеджер по развитию партнёрской сети. Работодатель готов предложить зарплату от 180 тысяч рублей.

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Мастеру по сварке в одной из компаний готовы платить от 120 тыс. рублей. Будущий сотрудник должен иметь высшее техническое образование и свидетельство НАКС 2 уровня. В рейтинг также вошли вакансии территориального менеджера по проектам с зарплатой от 100 тыс. рублей и инженера-геодезиста с зарплатой от 90 тыс. рублей.

В октябре в топе наиболее интересных зарплатных предложений в России - вакансии руководителей высшего и среднего звена, IT-специалистов, менеджеров по продажам и работе с клиентами, инженеров, водителей, квалифицированных рабочих. Во Владивостоке, Иркутске, Набережных Челнах, Оренбурге, Пензе, Томске, Ярославле вреди лидеров по зарплатным предложениям на рынке труда врачи.

Дорогие липчане! В наше тревожное время не обойтись без новостей. А их вы всегда можете найти на GOROD48, который не случайно называют электронным именем Липецка. Чтобы заглянуть в ленту событий, достаточно пятиминутной паузы в течение рабочего дня. Главное – заглядывать чаще. Тогда вы можете быть уверенными, что с нами не пропустите ничего интересного и полезного, а в наше неспокойное время без новостей никуда. Ждём вас на сайте 24/7 снова и снова.
Сегодня в Липецке
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Комментарии (6)

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Сначала новые
дилетант
29 минут назад
если самые высокооплачиваемые вакансии в липецке порядка 100 тысяч в месяц, то на кого рассчитаны новостройки где цена 1 кв.м без отделки как раз равна 100 тысячам ?
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Алкан лтз
42 минуты назад
На нлмк платят слесарю 55 зарплата и 18 аванс
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Бывший автобусник
43 минуты назад
А я не жалею, что уволился. Вернусь если будут платить 150. А так, пусть хозяева сами за руль садятся и пашут.
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Кадровик
49 минут назад
А вы сразу на собеседовании заключайте трудовой договор, где прописана сумма. Если работодатель отказывается, то бегите от него подальше. Это развод. Если в первый месяц вы получили меньше, чем в договоре, то обращайтесь в трудовую инспекцию. Работодатели очень боятся этой структуры.
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Иваныч
25 минут назад
Приходилось обращаться в трудовую инспекцию, развели руками и сказали, увольняйтесь если не нравится работа, что вы к нам ходите? Решил проблему через суд.
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Тетка
59 минут назад
Вакансии- то подобрали, а зарплата по факту будет в 2 раза ниже. Пришла один раз на собеседование, где з. п. была указана от 40 тысяч. А по факту- оклад 26.Про премии речи и не велось. Какой там от 40. Один обман.
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