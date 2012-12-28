Сегодня в Липецке: липчане увольняются в порыве эмоций, вакансии с зарплатой от 100 тысяч рублей

Представляем вам самые главные события наступившей среды.

Днём в Липецке температура составит 6-8 градусов тепла. Унылые осенние дожди будут продолжать докучать гражданам, но по уверениям синоптиков, сегодня их будет меньше.









С 9:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду на улице Петра Смородина в домах № 3, 5, 5а, 7, 9, 9а, 11.









С 9:00 до 18:00 из-за ремонта на сетях отключат электроэнергию на улицах А.Г. Кочеткова, Бардина, Баумана, Водной, Д.Бедного, К. Булавина, Курчатова, Семенова-Тян-Шанского, Советской, Третьякова, на площади Заводской. В переулках Болотникова, Войнич. Ермака, Ракетном, Тёплом, Щепкина, в садоводческих товариществах «Весна» и «Кооператор».















Пробки

В Липецке стартовал фестиваль фильмов о сильных духом спортсменах-паралимпийцах. Конопоказы пройдут в Областном Центре культуры, народного творчества и кино с 11:00 (6+).













Киноклуб





Галерея современного искусства «буксир» (ул. Зегеля, 1) в 18:00 приглашает на заседение своего киноклуба. Смотреть и обсуждать будут ленту «Седьмая печать». Швеция, 1957. Фэнтезийная драма. Режиссёр Ингмар Бергман (18+).

В середине XIV века рыцарь Антониус Блок и его оруженосец возвращаются после десяти лет крестовых походов в родную Швецию. Блок устал от жизни и не видит ничего, ради чего стоило бы продолжать влачить существование. Но прежде он хочет убедиться, что бог существует. Рейтинг фильма на «Кинопосике» - 8,1.











Кадр из фильма



Любопытное мероприятие состоится сегодня в библиотеке имени Е.П.Смургиса (ул. Вермишева, 11). В 13:00 здесь организуют квест для всех желающих «Тайны Древнего Египта» (6+).











Прохладная погода и мелкий дождик – вовсе не поводы, чтобы не выйти на улицу и не принять участие в мероприятиях из серии «А у нас во дворе» (0+). Сегодня в 16:00 музыканты, аниматоры, ди-джеи пожалуют во двор домов на улице Доватора, 2 и 4. Как обычно, не обойдётся без весёлых конкурсов и мастер-классов.











33% липчан хотя бы один раз в жизни писали заявление на увольнение в порыве эмоций, выяснили в ходе опроса специалисты SuperJob.





Любопытно, что решение сгоряча чаще принимали мужчины, чем женщины - 43% против 23%. Каждого второго работодатель пытался удержать. Об этом рассказали 46% опрошенных. «Уговаривали остаться, утверждали, что ситуация наладится, пытались повлиять через коллег»; «Обещали выше должность и, соответственно, заработную плату».









В результате каждое третье заявление по собственному желанию, написанное в порыве эмоций, отправлялось в мусорную корзину. Но большинство сотрудников всё же уволились. Позже о своём решении покинуть прежнюю работу не пожалели 74% опрошенных.







Самые высокооплачиваемые вакансии Липецка





Согласно данным сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, в октябре самоё «жирной» вакансией на рынке труда в Липецке является менеджер по развитию партнёрской сети. Работодатель готов предложить зарплату от 180 тысяч рублей.















Мастеру по сварке в одной из компаний готовы платить от 120 тыс. рублей. Будущий сотрудник должен иметь высшее техническое образование и свидетельство НАКС 2 уровня. В рейтинг также вошли вакансии территориального менеджера по проектам с зарплатой от 100 тыс. рублей и инженера-геодезиста с зарплатой от 90 тыс. рублей.





С 10:00 и до конца ремонта временные трудности также испытают жители домов на улицах 9 микрорайон, 45; Авиационной, 2а; Елецкой, 8а; Западной, 44; Молодёжной, 19, 21, 23; Чернозёмной, 32. В это же время с комфортом расстанутся и жители частного сектора на улицах 9 января, 40 лет ВЛКСМ, Авиационной. Аэродромной, Днепровской, Донецкой, Елецкой, Западной, Лескова, Павлова, Товарищеской, Чернозёмной, в переулках макаренко и Рылеева.В промежутке с 9:00 до 18:00 из-за монтажа приборов учёта отключение на срок не более 3-х часов ждут улицы Космонавтов, Московскую, Осипенко, Фестивальную, Циолковского, проспект 60-летия СССР, проезды Северный и Универсальный, парк Победы; а с 14:00 до 18:00 – улицы 40 лет Советской Армии, Боровую, В. Скороходова, З.Космодемьянской, Катукова, Октябрьскую, Ферросплавную,, Фрунзе, бульвар С. Есенина.С раннего утра на многих улицах Липецка начали скапливаться автомобили. Следить за дорожной обстановкой необходимо с помощью «Яндекс-карт» или аналогичных приложений. Без них вы рискуете надолго застрять в пробке.Для удобства липчан некоторые сеансы проведут в библиотеках в разных частях города. Так, сегодня в БИЦ «Социальный» (ул. Липовская, 2а) в 13:-- покажут документальный фильм «Мистер Икс. Герой без маски»в 17:00 — «На высоте»В Липецкой областной универсальной научной библиотеке (ул. Кузнечная, 2) в 16:00 продемонстрируют ленту «Овертайм для духа»: Гуннар Бьёрнстранд, Бенгт Экерот, Нильс Поппе.Участвовать можно целой семьёй.В октябре в топе наиболее интересных зарплатных предложений в России - вакансии руководителей высшего и среднего звена, IT-специалистов, менеджеров по продажам и работе с клиентами, инженеров, водителей, квалифицированных рабочих. Во Владивостоке, Иркутске, Набережных Челнах, Оренбурге, Пензе, Томске, Ярославле вреди лидеров по зарплатным предложениям на рынке труда врачи.