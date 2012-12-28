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Общество
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сегодня, 16:16
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Липчанина оштрафовали на 10 000 рублей за вылов в заказнике краснокнижной рыбы
Мужчина поймал шесть волжских подустов.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, мужчина попался на незаконной рыбалке 9 апреля этого года на территории государственного природного зоологического заказника регионального значения «Задонский». Он успел поймать шесть особей волжского подуста — этот вид рыбы занесен в Красную книгу Липецкой области. Рыбак принёс ущерб государству в полторы тысячи рублей, но он его возместил ещё до суда.
Подсудимый вину признал и ходатайствовал о прекращении уголовного дела и применении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. Так и случилось.
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