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Выходные в Липецке: танцевальный клип, фестиваль китайского кино и мастер экзотических инструментов
Общество
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сегодня, 09:00
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Выходные в Липецке: танцевальный клип, фестиваль китайского кино и мастер экзотических инструментов
Представляем вам культурную программу уикенда.
Как обычно, начинаем нашу рубрику выходного дня творчеством липецких музыкантов, на этот раз – красивым клипом певца Андрея Антонова «Дай мне руку».
Слова и музыка Марии Бондаренко, аранжировка Дмитрия Дергунова. Антонов не только спел песню, но и частично снял клип вместе с Сергеем Куликовым, а также смонтировал и наложил компьютерную графику. Эффектные танцы в кадре демонстрируют Оксана Двуреченская и «Dance Class Show».
Холодает
Столбик термометра пошёл резко вниз. Днём 12 октября будет ещё 15-13 градусов, а в воскресенье – уже 9-11 градусов.
Правда, выходные пройдут без существенных осадков.
Отключение воды
В субботу, 12 октября, с 10:00 и до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду в двух домах на улицах Елецкой, 8а и З. Космодемьянской, 178, а также в частном секторе улиц 9 января, Боровой, Елецкой, З. Космодемьянской, Лескова, Павлова.
В воскресенье, 13 октября, с 10:00 до конца ремонта перестанут подавать воду на улицах 50 лет НЛМК, 1а и Монтажной, 19, 21, 23.
Отключение света
12 сентября с 9:00 до 18:00 из-за ремонтных работ обесточат улицы Краснознаменную, Л.Шевцовой, С.Тюленина, а также Брянский переулок. В промежутке с 9:00 до 18:00 отключение света на срок до 3-х часов ждёт улицы Исполкомовскую, Механизаторов, Московскую, Ново-Весовую, Прудную, Ударников.
Концерт комика
В культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) решили провести субботу в юмором. В 19:01 начнётся концерт липецкого комика Николая Щербакова «Будь, что будет!» (18+).
Фото vk.com
Николай – юморист с большим стажем. Обещает продемонстрировать лучшие шутки своей карьеры. Это будет не просто шоу, а вечер смеха, лёгкости и размышлений о жизни.
Кино
Областной Центр культуры, народного творчества и кино (ул. Космонавтов, 54а) вновь организовывает семейные кинопоказы. На этот раз зрители увидят фильм «У самого Белого моря». Россия, 2022. Драма. Режиссёр Александр Зачиняев (12+).
История о мальчике Сане, воспитаннике дома-интерната на Крайнем Севере. Его отец утонул в Белом море, и однажды детская непримиримость и жажда справедливости приводят ребенка на маленький остров. Сане придется столкнуться с местным отшельником и даже полицией, но, главное, подросток бросит вызов самой стихии.
В ролях: Борис Галкин, Никита Манец, Дмитрий Куличков.
Фестиваль китайского кино
Сходить в ОЦКНТ (ул. Космонавтов, 54а) будет повод и в субботу. В 17:00 пройдёт показ фильма «Почтальоны в горах. Китай, 1999. Режиссёр Хо Цзяньци (12+).
В рамках фестиваля китайского кино, посвящённого Году Поднебесной в России.
Второй фильм фестиваля – простая, понятная и очень трогательная китайская притча, прекрасная своей неприхотливой мудростью. В красивейшем, но труднопроходимом горном районе на то, чтобы разнести почту по окрестным деревушкам, требуется несколько дней. Отец-почтальон выходит на пенсию, на его место заступает сын, и в первый раз они отправляются в путь длиной 115 км. вместе — отец, сын и собака.
Вход свободный.
Театр
Открывший сезон всего неделю назад Липецкий драматический театр (пл. Константиновой, 3) на выходных покажет два спектакля.
12 сентября в 18:00 «Любовь как стихийное бедствие (Месяц в деревне)» - комедия в двух действиях по пьесе И.Тургенева (12+).
Тихая и безмятежная жизнь усадьбы Ислаевых перестает быть таковой с появлением молодого учителя. Хозяйка имения влюбляется в Беляева несмотря на то, что знает о симпатии к нему своей воспитанницы. Ни муж хозяйки, ни давний ее друг и поклонник не в силах остановить это нежданно вспыхнувшее чувство.
13 сентября в 18:00 на сцене «Здравствуйте, я ваша тётя» по пьесе английского драматурга Б. Томаса «Тётка Чарлея» (16+)
Студенты Чарли Уикем и Джек Чесней влюблены. Они хотят встретиться со своими возлюбленными Энни и Китти, но благовоспитанные барышни отказываются от свидания без присутствия взрослой леди. Чарли получает телеграмму, что к нему собирается приехать тетушка-миллионерша, которую он ни разу в жизни не видел. Все складывается как нельзя лучше, но вдруг выясняется, что тетушка задерживается, а девушки прибудут с минуту на минуту. В этот момент к друзьям заходит лорд Фрэнкерт Баберлей (Бабс), их сокурсник, которого они просят ненадолго сыграть роль тетки Чарли – Донны Люции. И начинается ... Все песни артисты исполняют вживую.
Отличным завершением выходных станет концерт 13 октября в 17:00 в концертном зале «Унион».
Воскресная школа музыки
13 октября в «Унионе» Липецкая государственная филармония продолжит своё благородное дело – учить музыке и прививать прекрасное подрастающему поколению.
В 11:00 и в 12:30 пройдут очередные занятия из цикла «Скрипка, бубен и фагот» (0+), на которых детям рассказывают о различных музыкальных инструментах. На этот раз речь пойдёт о виолончели и струнном квартете.
Дорогие липчане! С помощью нашей рубрики вы легко сможете на выходных подобрать себе занятие по душе. А с помощью GOROD48 и на отдыхе будете оставаться в курсе всех событий. Достаточно время от времени наведываться на сайт и читать сообщения. Мы работаем и в выходные дни, поэтому с нами вы будете держать руку на пульсе событий без отрыва общения с семьёй и близкими. Ждём вас снова и снова.
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