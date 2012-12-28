Кражу телефона с прилавка записала камера наблюдения

Продавщице был причинён ущерб в 20 000 рублей.

6 октября в липецкий отдел полиции № 3 обратилась 19-летняя продавец-кассир сетевого магазина по проспекту Победы, у которой с прилавка украли сотовый телефон за 20 000 рублей.По сообщению пресс-службы УМВД России по Липецкой области, в краже подозревают 58-летнего покупателя: он увидел, что продавец раскладывает товар, оставив телефон на прилавке, и поставил свою сумку на телефон, чтобы незаметно забрать гаджет.Похищенный телефон изъят. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.