«Вы подозреваетесь в пособничестве при совершении особо тяжкого преступления»: ельчанку обманули на 400 000 рублей
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Происшествия
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21 минуту назад
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Кражу телефона с прилавка записала камера наблюдения
Продавщице был причинён ущерб в 20 000 рублей.
По сообщению пресс-службы УМВД России по Липецкой области, в краже подозревают 58-летнего покупателя: он увидел, что продавец раскладывает товар, оставив телефон на прилавке, и поставил свою сумку на телефон, чтобы незаметно забрать гаджет.
Похищенный телефон изъят. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.
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