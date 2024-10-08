В мире
7
4 минуты назад
Нобелевскую премию по физике присудили ученым за машинное обучение и нейронные сети
Лауреатами Нобелевской премии по физике за 2024 год стали Джон Хопфилд и Джеффри Хинтон.
«Джон Хопфилд создал ассоциативную память, которая может хранить и восстанавливать изображения и другие типы шаблонов в данных. Джеффри Хинтон изобрел метод, который может автономно находить свойства в данных и таким образом выполнять такие задачи, как идентификация определенных элементов на изображениях», — отметили в Нобелевском комитете.
Председатель Нобелевского комитета по физике Эллен Мунс отметила, что работа «лауреатов уже принесла огромную пользу», — пишет Lenta.ru.
«В физике мы используем искусственные нейронные сети в широком спектре областей, таких как разработка новых материалов с определенными свойствами», — сказала эксперт.
Церемония награждения нобелевских лауреатов состоится 10 декабря в Стокгольме (Швеция). Ученые разделят 11 миллионов шведских крон (около одного миллиона евро).
0
0
0
0
0
Комментарии