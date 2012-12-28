В конфликте молодой учительницы со второклассницей разбирается департамент образования Липецка
Идя на поводу мошенников, жительница Усманского района набрала кредитов и продала машину, чтобы отдать деньги им
Выходные в Липецке: каких педагогов липчане любили в школе, открытие театрального сезона, раздача кошек и собак
В конфликте молодой учительницы со второклассницей разбирается департамент образования Липецка
Идя на поводу мошенников, жительница Усманского района набрала кредитов и продала машину, чтобы отдать деньги им
Выходные в Липецке: каких педагогов липчане любили в школе, открытие театрального сезона, раздача кошек и собак
Происшествия
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20 минут назад
Безработный воровал из магазинов шампуни и дезодоранты
Похищенное мужчина продавал, а на вырученные деньги жил.
Как сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, в полицию обратились представители торговой сети, которые рассказали о серии краж бытовой химии. Злоумышленник приходил в магазины под видом покупателя складывал в свой рюкзак шампуни и дезодоранты, после чего беспрепятственно выходил через кассовую зону.
Общая сумма ущерба составила 8 тысяч рублей. Выяснилось. Что подозреваемому 30 лет, он нигде не работает. Похищенные вещи он продавал, а деньги тратил.
По части 1 статьи 158 УК РФ «Кража» мужчине грозит до 2-х лет лишения свободы.
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