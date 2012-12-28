Безработный воровал из магазинов шампуни и дезодоранты

Похищенное мужчина продавал, а на вырученные деньги жил.

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В Липецке задержан подозреваемый в серии краж из магазинов.Как сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, в полицию обратились представители торговой сети, которые рассказали о серии краж бытовой химии. Злоумышленник приходил в магазины под видом покупателя складывал в свой рюкзак шампуни и дезодоранты, после чего беспрепятственно выходил через кассовую зону.Общая сумма ущерба составила 8 тысяч рублей. Выяснилось. Что подозреваемому 30 лет, он нигде не работает. Похищенные вещи он продавал, а деньги тратил.По части 1 статьи 158 УК РФ «Кража» мужчине грозит до 2-х лет лишения свободы.