В выходные холодную воду отключат на восьми улицах

Причиной отключения холодной воды 5 и 6 октября станут плановые ремонтные работы на сетях, предупредили в «РВК-Липецк».

В субботу, 5 октября с 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся дома и здания №№ 111, 111 стр. 2, 111 стр. 4, 111 стр. 5, 111 вл.1, 111 вл. 2, 111 вл. 3 по улице Ковалева, № 178 по улице Зои Космодемьянской, частный сектор улиц Зои Космодемьянской, Боровой.Воду подвезут по заявкам потребителей.В воскресенье, 6 октября с 10:00 и до окончания работ холодную воду отключат в домах и зданиях № 30 по улице Московской, № 8а по улице Елецкой, в частном секторе улиц Павлова, Лескова, 9 Января, Елецкой.Подвоз воды организуют по адресу: улица Елецкая, 8а, также по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.В субботу, 5 октября работы по установке приборов учета электроэнергии будут проводить энергетики. В период с 09:00 до 18:00 перебои со светом ожидают потребителей на улицах Степанищева, Индустриальной – ограничения подачи электроэнергии составят не более трех часов для каждого отдельного домовладения.