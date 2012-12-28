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Общество
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сегодня, 17:19
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В выходные холодную воду отключат на восьми улицах
Причиной отключения холодной воды 5 и 6 октября станут плановые ремонтные работы на сетях, предупредили в «РВК-Липецк».
Воду подвезут по заявкам потребителей.
В воскресенье, 6 октября с 10:00 и до окончания работ холодную воду отключат в домах и зданиях № 30 по улице Московской, № 8а по улице Елецкой, в частном секторе улиц Павлова, Лескова, 9 Января, Елецкой.
Подвоз воды организуют по адресу: улица Елецкая, 8а, также по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
В субботу, 5 октября работы по установке приборов учета электроэнергии будут проводить энергетики. В период с 09:00 до 18:00 перебои со светом ожидают потребителей на улицах Степанищева, Индустриальной – ограничения подачи электроэнергии составят не более трех часов для каждого отдельного домовладения.
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