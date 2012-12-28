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сегодня, 17:19
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В выходные холодную воду отключат на восьми улицах

Причиной отключения холодной воды 5 и 6 октября станут плановые ремонтные работы на сетях, предупредили в «РВК-Липецк». 

В субботу, 5 октября с 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся дома и здания №№ 111, 111 стр. 2, 111 стр. 4, 111 стр. 5, 111 вл.1, 111 вл. 2, 111 вл. 3 по улице Ковалева, № 178 по улице Зои Космодемьянской, частный сектор улиц Зои Космодемьянской, Боровой. 

Воду подвезут по заявкам потребителей. 

В воскресенье, 6 октября с 10:00 и до окончания работ холодную воду отключат в домах и зданиях № 30 по улице Московской, № 8а по улице Елецкой, в частном секторе улиц Павлова, Лескова, 9 Января, Елецкой. 

Подвоз воды организуют по адресу: улица Елецкая, 8а, также по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды. 

В субботу, 5 октября работы по установке приборов учета электроэнергии будут проводить энергетики. В период с 09:00 до 18:00 перебои со светом ожидают потребителей на улицах Степанищева, Индустриальной – ограничения подачи электроэнергии составят не более трех часов для каждого отдельного домовладения. 

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Комментарии (7)

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vlad
39 минут назад
Пора отказаться от услуг этой "компании" и, по старине, рыть колодец на месте естественных источников воды.
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mister SKyFF
41 минуту назад
весело в этом городке. скучать не приходится
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vlad
41 минуту назад
Пора отказаться от услуг этой "компании" и, по старине, рыть колодец на месте естественных источников воды.
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Захарова
49 минут назад
Почему это надо проводить именно в выходной день? Да и еще и плановое? В рабочие дни не пробовали?
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Захарова
59 минут назад
Почему это надо проводить именно в выходной день? Да и еще и плановое? В рабочие дни не пробовали?
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Рита
сегодня, 18:12
Плановое латание дыр.
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Класс
сегодня, 17:38
Пора уже во всём городе сразу отключать
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