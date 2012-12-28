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16 минут назад

За победой учителя — успехи учеников

В правительстве Липецкой области накануне профессионального праздника поздравили лучших педагогов региона. Награды получили 90 человек.

На торжественном приеме педагогов поблагодарили за верность профессии. А родителей призвали в Год семьи почаще говорить со своими детьми о важности учительского труда.

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«Профессия учителя — лучшая профессия в мире», — сказал, поздравляя педагогов заместитель губернатора Вячеслав Щеглеватых, а потом перечислил произошедшие в сфере образования изменения: капитальные ремонты школ, выросшие со 120 до 150 тысяч выплаты молодым специалистам, которые до 35 лет впервые трудоустроятся в образовательные учреждения. Единовременная выплата в 200 тысяч рублей введена для молодых учителей наиболее востребованных специальностей — информатиков, физиков, математиков, впервые трудоустроившихся в школы, техникумы и колледжи. Впервые в Липецкой области строятся школы-тысячники: в Лебедяни и две в Липецке в общей сложности на 3949 мест. Вячеслав Щеглеватых поделился приятной новостью: при формировании бюджета будущего года заложено значительное увеличение средств на увеличение зарплаты учителям с 1 января 2025 года.

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Среди награжденных учитель информатики Татьяна Морозова. Она отмечена за достижения в педагогической деятельности. Работает в гимназии №64 имени В.А. Котельникова почти 20 лет: в 2005-м году она пришла в школу ещё студенткой. Первым её наставником как раз была нынешний директор гимназии Валерия Кушникова, у неё студентка проходила педагогическую практику. Сейчас Татьяна Морозова не только учит детей основам IT, но и работает в должности заместителя директора и педагогом дополнительного образования.

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На счету Татьяны Морозовой несколько побед в профессиональных конкурсах. Учитель создала проект «Летняя трудовая четверть». В прошлом году она участвовала в конкурсе «Сердце отдаю детям»: рассказывала, как при помощи искусственного интеллекта запустить IT-лагерь во время летних каникул. Участники мастер-класса остались под большим впечатлением! Также Татьяна Морозова преподавала основы кибербезопасности в «IT-кубе» и робототехнику.

Сегодня IT-образование в Липецкой области дают не только федеральные «IT-кубы», но и созданная по инициативе губернатор Игоря Артамонова региональная сеть цифровых площадок «IT-bit» во всех районах области: где дети бесплатно изучают языки программирования, занимаются робототехникой и 3D-моделированием. На 22 площадках обучаются около 1300 школьников, причём образовательный процесс не останавливался даже на летних каникулах.

В гимназии №64 активно развивается раннее программирование — информатикой с детьми занимаются уже в начальной школе и даже в детском саду — в прогимназии они введены в старшей подготовительной группе. В этом году уже второй набор.

В школе работают четыре учителя информатики и созданы четыре IT-класса. Самый первый IT-класс (сегодня он уже седьмой) родился из кружка по Scratch-программированию. Когда в кружок объявили набор, желающих набралось на шесть групп, вместо планируемых трёх! Настолько сегодня велик интерес к информатике.

— Информатика — один из самых динамично развивающихся школьных предметов. В прошлом году два наших педагога, в том числе я, стали финалистами «Кадрового резерва» компании «Яндекс» и платформы «Яндекс-учебник». На уроках мы на практике работаем с технологиями искусственного интеллекта, создаём проекты по кибербезопасности. В прошлом году наш седьмой IT-класс прошёл 12 уроков искусственного интеллекта: дети изучали GigaChat, YandexGPT, писали сказки и рассказы при помощи искусственного интеллекта, делали презентации, готовили выступления и защищали свои проекты, — рассказала Татьяна Морозова.

Как результат работы учителя — успехи его учеников. В прошлом году старшеклассница гимназии №64 Анастасия Янко стала призёром заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по информатике. Многие выпускники школы выбирают своей будущей профессией именно IT, и поступают в ведущие инженерные вузы — например, в университет ИТМО (Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики). Ребята с удовольствием изучают языки программирования и создают программы и приложения. Гимназия №64 несколько лет входит в топ RAEX — в него попадают школы, значительная часть выпускников которых поступают в вузы технологического направления.

Для успешного освоения предмета у липецких школьников сегодня есть всё необходимое. Благодаря федеральному проекту «Цифровая образовательная среда» в кабинете информатики Татьяны Морозовой — новые ноутбуки, интерактивные панели, 3D-принтер! А на 2026-й год гимназия №64 включена в программу по капремонту школ.

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Для развития востребованной IT-сферы в Липецке на улице Зегеля совсем скоро откроют школу цифровых технологий «Школу 21», где все желающие старше 18 лет могут бесплатно получить востребованную ИТ-профессию самых разных направлений вне зависимости от опыта в программировании. Причём уровень первоначальных знаний не важен, можно прийти учиться «с нуля». Бесплатно. Сейчас «Школа 21» уже представлена в 11 регионах страны, а все её выпускники трудоустроены в крупнейших российских ИТ-компаниях и стартапах страны. Большинство студентов получают предложение о работе уже во время стажировки.
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