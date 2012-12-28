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вчера, 20:24
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Липецкая вечЁрка: воздушная тревога, труп на пляже и возможное благоустройство Каменного лога

Сегодня, 3 октября, снова звучала воздушная тревога, на Центральном пляже нашли труп, и бизнесмен Валерий Сешенов предложил полностью благоустроить Каменный лог, взяв за основу идеи «Липецкгражданпроекта».

Ночью на три часа  вводился желтый уровень опасности. По сообщению Минобороны РФ, беспилотники атаковали наших соседей: Воронежскую и Курскую области. Всего этой ночью в России  уничтожено и перехвачено 125 БПЛА самолетного типа.

Новости о воздушной опасности стали самыми популярными сегодня, но комментировали ее мало.

«Принципиально не пойду в убежище, там шалман полный, буду погибать в своей однушке», — заявил Ромео.

«Как страшно стало жить», — написал другой комментатор.

Кстати, до завтра в Липецке будут работать площадки, на которых учат оказывать первую медицинскую помощь. Палатки можно найти в гипермаркете «Ашан», ТЦ «Ривьера», на парковке у гипермаркета «Линия», на Центральном рынке и на автовокзале, на площади Плеханова, 1.

А днем на Центральном пляже нашли труп мужчины. Обстоятельства его смерти и личность устанавливаются.

«А со строительством кафе в прибрежной зоне не связано?» — предположил Н. В. Гоголь.

«Это по счёту какой уже утопленник за лето?» — спросил Марлон забыв, что на дворе уже осень.

И еще о криминальных новостях. В УФСИН России по Липецкой области опровергли сообщения Telegram-каналов и СМИ о, якобы, вынесенном судом отказе в условно-досрочном освобождении Алексея Шерстобитова, больше известного как Леша Солдат, который отбывает 23-летний срок в липецкой ИК-6 за 12 убийств. Заявления об УДО он не подавал.

Октябрьский суд вынес приговор по  делу о жутком ДТП у Октябрьского моста 20 июня автомобиль «Дэу Нексия» врезался в столб. В аварии погибли 22-летний парень и 18-летняя девушка. Их тела разорвало в буквальном смысле этого слова. 24-летнего водителя приговорили к 2,5 года колонии-поселения.  

Водитель еще до суда полностью признал свою вину.

«И погибших жалко и парня! Ему с этим жить до конца своих дней!» — написал 26-й.

Строитель Валерий Сешенов предлагает благоустроить Каменный лог. По его подсчетам, на превращение лога в главный городской парк потребуется миллиард рублей. Локомотивом благоустройства должна стать власть, а за ней в лог вложится и бизнес.


За основу бизнесмен предлагает взять идеи «Липецкгражданпроекта». Если дело пойдет, то от «Ривьеры» до Комсомольского пруда на велосипеде по логу можно будет доехать за 15 минут. Эта новость набрала большое количество комментариев.  

«Какие проблемы, бизнесмены. сбросьтесь и сделаете хорошее дело, только не за счёт налогоплательщика», — предложил Все для граждан.

«Всё просто. Желание. Деньги и грамотный увлечённый руководитель. Как в детстве было здорово на лыжах с горок кататься и трасса лыжная по всему логу была. Сама природа дала шанс. Но не для нашей Липецкой власти. Увы». — заметил Фанат.

«Зеленый остров уже благоустроили до Лысого острова. Оставьте в покое природу Липецка, пока всё не уничтожили. Лучше перестаньте деревья в городе вырубать. И начните мусор убирать», — считает Пипецкий ГавМяв.

«Ну, вот тогда будет что показать в Липецке Замечательная идея», — добавила Лида.

«А здорово будет!» — считает Анна.

«Сперва метро!» — потребовало В очередь!

Завтра в Липецке  от +22 до +24 градусов. Такая температура не дотягивает до погодного рекорда всего один градус: 4 октября 1991 года в Липецке было +25.
вечЁрка
воздушная тревога
труп
Каменный лог
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Комментарии (4)

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Кукушкин
вчера, 23:58
Идеей чудной озарённый, Исполнен дум на дивный лад. Лог каменный, нерукотворный Мы превратим в висячий сад.
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Виктор 2-28-14
вчера, 22:15
Ещё летают мухи, им неймётся и осень снова шелестит во тьме.....Ты не сомной и время где-то трётся,на параллелях,в этой кутерьме... Скорее в сон.Приди комне во сне, Я прочитаю стих свой о весне.....Колышется вуаль... и ниспадает стыд...Трепещущей руки прикосновенье....Невинный поцелуй....и вновь томленья...Души,...в весну вступившей, без сомнененья...
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не эксперт
вчера, 21:45
Так стоп. Там же делались работы. Уже второй год или третий пошел. Парка там еще нет?
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Электорат
вчера, 20:29
Спокойной ночи нашим сладеньким депутатам!
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