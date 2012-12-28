Липецкая вечЁрка: воздушная тревога, труп на пляже и возможное благоустройство Каменного лога

Сегодня, 3 октября, снова звучала воздушная тревога, на Центральном пляже нашли труп, и бизнесмен Валерий Сешенов предложил полностью благоустроить Каменный лог, взяв за основу идеи «Липецкгражданпроекта».