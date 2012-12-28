Ночью в России перехвачены 125 беспилотников

В Липецкой области воздушная тревога объявлялась на три часа.

«67 БПЛА перехвачены и уничтожены над терри

торией Волгоградской области, 17 — над территорией Белгородской, 17 — над территорией Воронежской области, 18 — над территорией Ростовской области, по одному над территорией Брянской и Курской областей и Краснодарского края, 3 БПЛА над акваторией Азовского моря», — сообщает министерство обороны.







По сообщению Минобороны РФ, в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 125 БПЛА самолетного типа.

В Липецкой области этой ночью вводился режим воздушной опасности , отбой тревоге был дан в 01:46.