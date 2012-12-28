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сегодня, 08:15
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Ночью в России перехвачены 125 беспилотников
В Липецкой области воздушная тревога объявлялась на три часа.
«67 БПЛА перехвачены и уничтожены над территорией Волгоградской области, 17 — над территорией Белгородской, 17 — над территорией Воронежской области, 18 — над территорией Ростовской области, по одному над территорией Брянской и Курской областей и Краснодарского края, 3 БПЛА над акваторией Азовского моря», — сообщает министерство обороны.
В Липецкой области этой ночью вводился режим воздушной опасности, отбой тревоге был дан в 01:46.
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