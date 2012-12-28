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сегодня, 08:15
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Ночью в России перехвачены 125 беспилотников

В Липецкой области воздушная тревога объявлялась на три часа.

По сообщению Минобороны РФ, в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 125 БПЛА самолетного типа.  

«67 БПЛА перехвачены и уничтожены над территорией Волгоградской области, 17 — над территорией Белгородской, 17 — над территорией Воронежской области, 18 — над территорией Ростовской области, по одному над территорией Брянской и Курской областей и Краснодарского края, 3 БПЛА над акваторией Азовского моря», — сообщает министерство обороны.

В Липецкой области этой ночью вводился режим воздушной опасности, отбой тревоге был дан в 01:46. 


воздушная тревога
БПЛА
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Комментарии (2)

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Сначала новые
СССР
51 минуту назад
Одна тревога на душе.
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Гостья1
сегодня, 09:45
Спасибо всем,кто спасает нас .!
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