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2851
сегодня, 14:34
9

2,5 года колонии-поселения получил водитель, устроивший кровавое ДТП на Октябрьском мосту

Водитель еще до суда полностью признал вину. Его дело рассматривалось в особом порядке.

Октябрьский районный суд Липецка рассмотрел уголовное дело 24-летнего водителя, обвиняемого в нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц. По приговору суда он проведет 2,5 года в колонии-поселении.

20 июня этого года автомобиль «Дэу Нексия», которым управлял водитель, врезался в столб на подъезде к Октябрьскому мосту и развалился на части. В аварии погибли пассажиры задних сидений «Дэу»: 22-летний парень и 18-летняя девушка, их тела в буквальном смысле этого слова разорвало.


«Судом установлено, что вечером 20 июня подсудимый на подъезде к Октябрьскому мосту в Липецке превысил скорость, пытаясь избежать столкновения с впереди едущей машиной, начал перестроение в соседнюю полосу, потерял контроль над автомобилем и выехал на обочину, после чего врезался в столб», — сообщает пресс-служба судебной системы области. 

Водитель еще до суда полностью признал вину, и его дело рассматривалось в особом порядке без проведения судебного разбирательства (в таком случае наказание не превышает две трети максимального срока). Помимо двух с половиной лет колонии –поселения липчанин лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на два года.

Авария
ДТП
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Комментарии (9)

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Как гость
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Сначала новые
Александр
сегодня, 17:54
2,5 года за две смерти, не маловато ли будет? А с родителями погибших согласовали этот особый порядок?
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По
сегодня, 16:36
фото похож на слабоумного! Вряд ли он чего поймет !
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Гость
сегодня, 16:14
Этот водитель летел по правой полосе, хотел две машине в левой полосе обогнать. Его заднюю часть начало заносить, там была огромная лужа (перед этим прошел ливень). Ничего он не перестраивался( в правом ряду он мчался один) машину занесло и сразу об столб, на обочину полетела только передняя часть машины. А из задней части просто вывались люди на асфальт. И за что его прощать, если головы нет, а одно лихачество в голове или еще где нибудь.
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водитель со стажем......
сегодня, 16:02
Вот так судьба наказывает таких живчиков. Куда ты гнал на старом корыте?
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Нонка
сегодня, 15:56
Нексию разорвало -ветошь а не авто !
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не че
сегодня, 15:32
через 2 года права вернут и дальше гашетку до полика
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Фунтик
сегодня, 14:56
Эх паренёк, всю жизнь себе испортил, могли бы и простить, его жизнь и так уже наказала, друга его жалко молодой совсем был с девчонкой.
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26-й
сегодня, 14:42
И погибших жалко и парня! Ему с этим жить до конца своих дней!
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Александр
сегодня, 17:58
Он об этом скоро забудет, а вот родителям погибших действительно жить с этим. Они ведь своих детей схоронили из-за какого-то урода.
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