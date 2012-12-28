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2,5 года колонии-поселения получил водитель, устроивший кровавое ДТП на Октябрьском мосту
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2,5 года колонии-поселения получил водитель, устроивший кровавое ДТП на Октябрьском мосту
Происшествия
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сегодня, 14:34
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2,5 года колонии-поселения получил водитель, устроивший кровавое ДТП на Октябрьском мосту
Водитель еще до суда полностью признал вину. Его дело рассматривалось в особом порядке.
20 июня этого года автомобиль «Дэу Нексия», которым управлял водитель, врезался в столб на подъезде к Октябрьскому мосту и развалился на части. В аварии погибли пассажиры задних сидений «Дэу»: 22-летний парень и 18-летняя девушка, их тела в буквальном смысле этого слова разорвало.
«Судом установлено, что вечером 20 июня подсудимый на подъезде к Октябрьскому мосту в Липецке превысил скорость, пытаясь избежать столкновения с впереди едущей машиной, начал перестроение в соседнюю полосу, потерял контроль над автомобилем и выехал на обочину, после чего врезался в столб», — сообщает пресс-служба судебной системы области.
Водитель еще до суда полностью признал вину, и его дело рассматривалось в особом порядке без проведения судебного разбирательства (в таком случае наказание не превышает две трети максимального срока). Помимо двух с половиной лет колонии –поселения липчанин лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на два года.
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