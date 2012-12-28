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Общество
1380
сегодня, 14:16
25

Спасите 60 собак!

До 15 октября им нужно найти новое жилье.

В соцсетях появилась просьба о  помощи в пристройке 60 собак: «Средний возраст 4-5 лет. Стерилизованные. Вакцинированные. И безумно любящие людей и жизнь. Не охранники. Скорее друзья и компаньоны. Содержатся в вольерах. Цепь не знают. Вполне себе упитанные (…) Им грозит смертельная опасность и печи отлова».



GOROD48 связался с автором поста Ольгой Зуй. Она рассказала, что собаки живут в ее частном доме в селе Елец-Лозовка Хлевенского района. Селяне, недовольные лаем животных обратились в суд и выиграли дело. Суд постановил убрать собак. Последний срок — 15 октября.

Ольга Зуй живет в Липецке у нее здесь есть кошачий приют «Дворянское гнездо». И ей даже удобно было бы взять в аренду участок для собак. Липчанка все лето искала такой в промзоне, но так и не нашла. Ольге удалось пристроить на передержку всего двух собак из 60. В других немногочисленных липецких приютах ей отказали, места для такого большого количества собак ни у кого нет.

— Это взрослые крупные собаки, которые доживают в приюте. За ними ухаживают два человека, — рассказала Ольга Зуй. — Сейчас я ищу ответственных владельцев для собак. Буду рада, если появятся меценаты, которые сдадут мне в аренду землю в промзоне Липецка.
собаки
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Комментарии (25)

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Как гость
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история
37 минут назад
Гуси спасли Рим, а не собаки. Самое умное и преданное животное - КОРОВА. А самый лучший охранник - ГУСИ !!!!
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Люди очнитесь
сегодня, 18:02
Сколько злобы! Собаки намного добрее! Сравнил курочку с собакой! А сколько жизней спасли собаки! Да, вам не понять эту женщину! Пристраивала в питомники животных и я перед этими людьми становлюсь на колени! Ни один владелец питомника с этого выгоды не имеет! Кроме моральной! Нельзя быть такими жестокими! Как говорит моя подруга « самый хороший человек это СОБАКА!!!!!!! Возьмите и убедитесь! А уж клочок земли на Руси для шестидесяти собак не найти - это позор нам всем!!! Надо помочь!!!!!!!! Неравнодушные объединимся!!!!!!!! Спасем собак!!!!!!
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Благое дело!
сегодня, 17:53
Отстаньте от зоозащитников! Они взяли на свои плечи очень тяжелую ношу. Респект им и уважение. Жаль денег на помощь животным - просто сидите молча.
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Animal planet.
57 минут назад
Поддерживаю! Мне тоже говорили что бы я приют открывал,но я знаю что не потяну,помогаю как могу.. А такими людьми как Ольга Зуй и Екатерина Бильбао можно только восхищаться.
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инициатива
сегодня, 16:31
На законодательном уровне необходимо ввести налог и паспорт- чип на каждое животное: кошку-собаку. Проверить все банковские счета данной благодетельницы. Ни дня не было , чтобы в соц. сетях мне не попалась мольба о помощи , с просьбой перевести деньги на счёт и фото умирающей, истерзанной кошки.... На что только люди не идут, чтобы получить чужие денежки. Алиса с Базилио - просто дети , по сравнению с такими любительницами зоологии.....
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гость
сегодня, 16:54
в другом приюте и кураторы были, со своими именными счетами...
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Любитель животных
сегодня, 16:28
Все, ну почти все, кушают курочек, свинюшек, коровок, лошадок. А как идет речь устранить свору бродячих собак, так начинаются вопли. Лицемерие и ханжество!
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ded
сегодня, 16:11
а меня кто спасёт ?
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гость
сегодня, 15:50
Бездомные собаки и кошки всегда были и будут. Убегают, разможаются, потому что это животные. А для этих -это заработок, давно понятно.
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гость
сегодня, 15:45
Похоже на целую сеть, жить на пожертвования для животных? ФСБ нужно проверить все приюты для животных.
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Animal Planet.
сегодня, 15:49
Гость,у тебя совесть есть такое писать? Ты там был,человек тянет на себе буквально все,и никому не отказывает в помощи.
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Замечал
сегодня, 15:41
По городу много строек. Собак там держат, кормят. Потом стройка заканчивается и стаи бродят по городу.
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гость
сегодня, 15:13
Безответственные граждане собирают животных, которых не в состоянии содержать и винят всех вокруг и требуют поддержки. Не надо брать то, чего не тянешь.
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Гостю
сегодня, 15:53
Как раз ответственные граждане и собирают собак, после того как безответственные поиграли и выбросили их. И эта девушка в состоянии их содержать (что она и делает, и это видно по собакам- все они сытые). Она не требует поддержки, она просит помощи в выделении земельного участка под содержание собак.
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Гость
сегодня, 15:42
Ооо, там на много все интереснее, хозяйка сама не работает, живет сугубо на пожертвования для собак, в самом приюте ее уже саму не видели года три. Я сам с Елец лозовки, и прекрасно знаю о чем тут речь, разжалобить народ, что бы денег по больше подкинули
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Гостю
сегодня, 15:59
Ооо, там на много все интереснее, хозяйка сама не работает, живет сугубо на пожертвования для собак, в самом приюте ее уже саму не видели года три. Я сам с Елец лозовки, и прекрасно знаю о чем тут речь, разжалобить народ, что бы денег по больше подкинули Как просто оскорбить человека и при этом даже имени своего не указываете,т.к. боитесь ответственности
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Гость
сегодня, 15:37
Ооо, там на много все интереснее, хозяйка сама не работает, живет сугубо на пожертвования для собак, в самом приюте ее уже саму не видели года три. Я сам с Елец лозовки, и прекрасно знаю о чем тут речь, разжалобить народ, что бы денег по больше подкинули
Ответить
Гражданин
сегодня, 15:34
Когда тебе потребуется помощь с тобой поступят так же
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