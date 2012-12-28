Пьяная девушка снесла столб в Сселках и повредила несколько автомобилей на Соколе: ее арестовали на 10 суток
20-летняя девушка бесплатно переоделась в магазине и оттолкнула преследовавшую её охранницу
2,5 года колонии-поселения получил водитель, устроивший кровавое ДТП на Октябрьском мосту
«Казнить нельзя помиловать»: липчанин Леонид Стуров нашел разночтение в правилах платной парковки
2,5 года колонии-поселения получил водитель, устроивший кровавое ДТП на Октябрьском мосту
Общество
1380
сегодня, 14:16
25
Спасите 60 собак!
До 15 октября им нужно найти новое жилье.
GOROD48 связался с автором поста Ольгой Зуй. Она рассказала, что собаки живут в ее частном доме в селе Елец-Лозовка Хлевенского района. Селяне, недовольные лаем животных обратились в суд и выиграли дело. Суд постановил убрать собак. Последний срок — 15 октября.
Ольга Зуй живет в Липецке у нее здесь есть кошачий приют «Дворянское гнездо». И ей даже удобно было бы взять в аренду участок для собак. Липчанка все лето искала такой в промзоне, но так и не нашла. Ольге удалось пристроить на передержку всего двух собак из 60. В других немногочисленных липецких приютах ей отказали, места для такого большого количества собак ни у кого нет.
— Это взрослые крупные собаки, которые доживают в приюте. За ними ухаживают два человека, — рассказала Ольга Зуй. — Сейчас я ищу ответственных владельцев для собак. Буду рада, если появятся меценаты, которые сдадут мне в аренду землю в промзоне Липецка.
4
18
2
1
5
Комментарии (25)