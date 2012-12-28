Водитель мопеда пострадал в столкновении с легковушкой

За сутки на дорогах области получили травмы пять человек.



2 октября в Грязях на улице Борисоглебской столкнулись автомобиль «Киа» и мопед. 61-летний водитель мопеда получил травмы, после оказания помощи он был отпущен.В Ельце на трассе «Дон» столкнулись грузовик «КамАЗ» с 64-летним мужчиной за рулем и «Рено» с 50-летним водителем. С места аварии доставили в больницу водителя «Рено» и его 48-летнюю пассажирку.«В Липецке на улице Космонавтов неизвестный водитель неустановленного автомобиля совершил наезд на 65-летнего мужчину, которого с травмами госпитализировали. Автоинспекторы установили нарушителя по горячим следам. Им оказался 63-летний водитель «Киа Рио», — так описана еще одна авария в сводке ГАИ.Еще один пешеход попал под машину на улице Неделина: 17-летнего парня сбила «Лада Гранта», за рулем которой сидела 45-летняя женщина. Подросток госпитализирован.