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369
51 минуту назад
1

Водитель мопеда пострадал в столкновении с легковушкой

За сутки на дорогах области получили травмы пять человек.

2 октября в Грязях на улице Борисоглебской столкнулись автомобиль «Киа» и мопед. 61-летний водитель мопеда получил травмы, после оказания помощи он был отпущен.

В Ельце на трассе «Дон» столкнулись грузовик «КамАЗ» с 64-летним мужчиной за рулем и «Рено» с 50-летним водителем. С места аварии доставили в больницу водителя «Рено» и его 48-летнюю пассажирку.

«В Липецке на улице Космонавтов неизвестный водитель неустановленного автомобиля совершил наезд на 65-летнего мужчину, которого с травмами госпитализировали. Автоинспекторы установили нарушителя по горячим следам. Им оказался 63-летний водитель «Киа Рио», — так описана еще одна авария в сводке ГАИ.

Еще один пешеход попал под машину на улице Неделина: 17-летнего парня сбила «Лада Гранта», за рулем которой сидела 45-летняя женщина. Подросток госпитализирован.

авария
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Комментарии (1)

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Внушаемый
40 минут назад
Война на дорогах судя по сводкам !Вот эти скутеристы они хоть зрение проверили перед тем как сесть на скутер и выехать на дороги и тротуары общего пользования ?
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