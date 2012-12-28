Пьяная девушка снесла столб в Сселках и повредила несколько автомобилей на Соколе: ее арестовали на 10 суток
Полицейские опубликовали видео погони со стрельбой за пьяным водителем по улицам Липецка
20-летняя девушка бесплатно переоделась в магазине и оттолкнула преследовавшую её охранницу
Пьяная девушка снесла столб в Сселках и повредила несколько автомобилей на Соколе: ее арестовали на 10 суток
Сегодня в Липецке: в четверг – субботник, китайский теннис и сколько липчане готовы потратить на подарок учителю
Происшествия
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51 минуту назад
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Водитель мопеда пострадал в столкновении с легковушкой
За сутки на дорогах области получили травмы пять человек.
В Ельце на трассе «Дон» столкнулись грузовик «КамАЗ» с 64-летним мужчиной за рулем и «Рено» с 50-летним водителем. С места аварии доставили в больницу водителя «Рено» и его 48-летнюю пассажирку.
«В Липецке на улице Космонавтов неизвестный водитель неустановленного автомобиля совершил наезд на 65-летнего мужчину, которого с травмами госпитализировали. Автоинспекторы установили нарушителя по горячим следам. Им оказался 63-летний водитель «Киа Рио», — так описана еще одна авария в сводке ГАИ.
Еще один пешеход попал под машину на улице Неделина: 17-летнего парня сбила «Лада Гранта», за рулем которой сидела 45-летняя женщина. Подросток госпитализирован.
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