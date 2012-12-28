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вчера, 19:29
10

Пьяная девушка снесла столб в Сселках и повредила несколько автомобилей на Соколе: ее арестовали на 10 суток

Мировой суд в Липецке назначил 10 суток административного ареста 25-летней уроженке республики Казахстан, которая, сев за руль без прав и в состоянии опьянения, совершила сразу несколько ДТП.

Ночью 23 июля девушка, управляя автомобилем «Фольксваген Поло», снесла в Сселках столб воздушной линии трансформаторной подстанции. После этого она направилась на  Сокол, где врезалась в автомобиль во дворе на улице Ушинского.

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Припарковаться девушка попыталась и во дворе на улице 40 лет Октября, но снова неудачно: она задела еще несколько автомобилей.  На звук сигнализации вышли владельцы машин, которые вызвали полицейских. 

«Освидетельствование на состояние опьянения показало содержание алкоголя 1,199 мг/л.

В отношении водителя были составлены материалы по факту двух административных правонарушений: оставление места дорожно-транспортного происшествия и управление автомобилем водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами», — сообщает пресс-служба судебной системы области.
авария
ДТП
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Комментарии (10)

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Сначала новые
Макс
вчера, 21:48
За это ей надо место десяти суток дать десять лет узнает как следующий раз ездить пьяной.
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Да уж
вчера, 21:07
Своих алкашей полно, ещё и едут...
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50%баб
вчера, 21:02
за рулем ездят под шафе и половина их права купленные Посмотрите как они ездят и сразу все понятно
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)))
вчера, 21:00
новость вообще свежак
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Игорь
вчера, 20:40
Алкоголь наркотик. Почему алкоголь до сих пор в свободной продаже?
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патамушта
вчера, 20:51
алкоголь проверяет наличие мазгов. А так алкоголь существует даже в природе. Его употребляют в виде забродивших ягод огромное кол-во животных, но никто из тех зверей за руль не садится и не проявляет геройство. Спроси у лосей, снегирей, ежей...
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Шурик
вчера, 21:39
алкоголь проверяет наличие мазгов. А так алкоголь существует даже в природе. Его употребляют в виде забродивших ягод огромное кол-во животных, но никто из тех зверей за руль не садится и не проявляет геройство. Спроси у лосей, снегирей, ежей... Этот как надо набухаться, чтоб спросить у лосей,снегирей, ежей ? Обычно с перепоя чертей видят и белочку.
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Лиза
вчера, 20:12
Это она прилегла отдохнуть на песочке и чья нога видна в разбитой машине?
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Да уж
вчера, 19:43
Эти девушки с братской республики не только пьют,ещё и курят всякую хрень.
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Ужесточить
вчера, 19:42
Миграционную политику
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