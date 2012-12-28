Полицейские опубликовали видео погони со стрельбой за пьяным водителем по улицам Липецка
Пьяная девушка снесла столб в Сселках и повредила несколько автомобилей на Соколе: ее арестовали на 10 суток
Полицейские опубликовали видео погони со стрельбой за пьяным водителем по улицам Липецка
Пьяная девушка снесла столб в Сселках и повредила несколько автомобилей на Соколе: ее арестовали на 10 суток
Происшествия
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вчера, 19:29
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Пьяная девушка снесла столб в Сселках и повредила несколько автомобилей на Соколе: ее арестовали на 10 суток
Мировой суд в Липецке назначил 10 суток административного ареста 25-летней уроженке республики Казахстан, которая, сев за руль без прав и в состоянии опьянения, совершила сразу несколько ДТП.
Припарковаться девушка попыталась и во дворе на улице 40 лет Октября, но снова неудачно: она задела еще несколько автомобилей. На звук сигнализации вышли владельцы машин, которые вызвали полицейских.
«Освидетельствование на состояние опьянения показало содержание алкоголя 1,199 мг/л.
В отношении водителя были составлены материалы по факту двух административных правонарушений: оставление места дорожно-транспортного происшествия и управление автомобилем водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами», — сообщает пресс-служба судебной системы области.
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