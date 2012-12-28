25-летний водитель «БМВ» накопил 42 штрафа за превышение скорости

Его оштрафовали на 90 тысяч рублей.

В Чаплыгинском районе 25-летнего водителя привлекли к ответственности за неуплату административных штрафов в срок (по части первой 20.25 КоАП РФ). Мужчину оштрафовали на 90 тысяч рублей.«Управляя автомобилем «БМВ», водитель регулярно превышал допустимую скорость движения. На него было составлено 42 материала об административном правонарушении по статье 12.9 КоАП РФ за превышение установленной скорости, а общая сумма штрафов за нарушение скоростного режима составила 45 тысяч рублей. Но в установленные сроки водитель их не оплатил», — сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.По части первой статьи 20.25 КоАП РФ неуплата административного штрафа в срок влечет наложение штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного штрафа: то есть долг водителя в 45 тысяч рублей был удвоен.