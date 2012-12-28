Полицейские опубликовали видео погони со стрельбой за пьяным водителем по улицам Липецка
Пьяная девушка снесла столб в Сселках и повредила несколько автомобилей на Соколе: ее арестовали на 10 суток
Полицейские опубликовали видео погони со стрельбой за пьяным водителем по улицам Липецка
Пьяная девушка снесла столб в Сселках и повредила несколько автомобилей на Соколе: ее арестовали на 10 суток
Происшествия
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вчера, 16:01
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25-летний водитель «БМВ» накопил 42 штрафа за превышение скорости
Его оштрафовали на 90 тысяч рублей.
«Управляя автомобилем «БМВ», водитель регулярно превышал допустимую скорость движения. На него было составлено 42 материала об административном правонарушении по статье 12.9 КоАП РФ за превышение установленной скорости, а общая сумма штрафов за нарушение скоростного режима составила 45 тысяч рублей. Но в установленные сроки водитель их не оплатил», — сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.
По части первой статьи 20.25 КоАП РФ неуплата административного штрафа в срок влечет наложение штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного штрафа: то есть долг водителя в 45 тысяч рублей был удвоен.
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