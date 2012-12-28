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вчера, 20:24
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Липецкая вечЁрка: бизнес на умерших, суд над изувером и хитроумный обнальщик

Сегодня, 27 сентября, в суд передали сразу несколько громких уголовных дел: врача, обвиняемого в сливе ритуальщикам сведений об умерших, изувера, расчленившего тело мужчины, убившего женщину и избившего мать, и обнальщика, заработавшего больше 15 миллионов рублей.

Сегодня пятница, хоть и не 13-е, а 27-е, однако день выдался богатым на криминальные новости. Судмедэксперт областного бюро судебно-медицинской экспертизы оказался на скамье подсудимых из-за того, что  за деньги сообщал сотрудникам похоронных агенств сведения об умерших. По версии следствия, он успел получить 90 000 рублей.

Новость ничуть не удивила комментаторов GOROD48, можно даже сказать, что они были в недоумении, подобные сливы информации об умерших происходят постоянно. Почему до суда дошла только эта история?

«На скорой помощи не лучше. Умер отец, позвонил на скорую, через 10 минут уже звонили с ритуальных», — сообщил БЮ.

«Удивили новостью. Это было и пять лет назад.У меня к ритуальному агентству вообще никаких претензий не было. Всё сделали на высшем уровне», — добавила Марина.

«Это не новость. Всегда и в каждом районе это есть. Было и 10 лет назад, тем более ритуальщики есть из бывших милиции», — написла Старая.

«Это только доказали такую сумму, а рыба гниёт с головы», — уверен Ритуал шик.

«А вы до сих пор не знали? Да-а-а-а. Лучше бы на Марсе оставались. А теперь открыли вторую Америку. Не поделился видно, вот и результат», — считает Неравнодушный.

Советский суд 9 октября начнет рассматривтать дело изувера. По-другому его не назвать. 27-летний липчанин вместе с подельником (ему также предъявлено обвинение) расчленил труп мужчины, убил знакомую и избил мать.

«Неужели дадут срок, а не пожизненное?» — спорсил глухой по МСЭ.

«Этому уроду только пожизненно, больше никак», — считает Оля.

«Должны только присяжные рассматривать и решать, нужен ли этот субъект обществу или нет», — уверены такие дела.

«Это проблемы с психикой на почве алкоголизма. Таким вышка нужна, а не тюрьма», — написал Гость.

«Мараторий пора отменять», — добавил Бомж.

«Вся эта жуть с молчаливого согласия матери и близких, которые знают какой он. Но жалко сыночка, кровинушку, думаю, и соседи знали, какой рядом с ними живет человек. Только все молчали, кто боялся, кому пофиг, участковому опять же необходимо заявление, чтобы он начал прорабатывать этот вопрос, замкнутый круг и ужасный для пострадавших результат», — уверена Незванная.

А 36-летнего липчанина будут судить за незаконную банковскую деяетльность, он успел заработать свыше 15 миллионов рублей, а  обналичить — почти 119 миллионов.

В схеме он использовал судебных приставов. Липчанин заключал договоры со знакомыми, а те потом заявляли, что не могут выплатить долг. С нотариально заверенным договором гражданин шел к судебным приставам  После этого на счета его знакомых перечислялись крупные суммы, а приставы списывали их в счет погашения долгов и отправляли липчанину. 

«Все просто. У него наверняка еще были фирмы-пустышки, которые живут до наступления налоговой проверки и прямо перед этой датой они закрываются, вот с них и шли деньги его знакомым. Т.е. компании, которые платят серую зарплату, перегоняли ему на счета фирм-пустышек деньги, он их обналичивал и процент оставлял себе. Эх, уроки финансовой грамотности в школу обязательны», — пояснил Нормальный.

Погода приподносит сюрпризы. Сегодня синоптики предупредили о сильном ветре. Прогноз сбылся. На площади Героев пострадала 23-летня девушка, ее ударило светофором, который не устоял от сильного ветра. В «Липецкгорсвете» рассказали, что светофорную стойку несколько раз повреждали автомобили.

Зато в выходные погода должна наладиться. Завтра в городе  от +24 до +26 градусов. Это немного меньше, чем в этот день в 2015 году, когда столбики термометров поднялись до +28 градусов. Если кто-то помнит, то 28 сентября 2000 года в Липецке было аж 3 градуса мороза!
вечЁрка
убийство
незаконны банковские операции
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