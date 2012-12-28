Липецкая вечЁрка: бизнес на умерших, суд над изувером и хитроумный обнальщик

Сегодня, 27 сентября, в суд передали сразу несколько громких уголовных дел: врача, обвиняемого в сливе ритуальщикам сведений об умерших, изувера, расчленившего тело мужчины, убившего женщину и избившего мать, и обнальщика, заработавшего больше 15 миллионов рублей.