Дело об отрезанных ногах дошло до суда: изуверу вменяют еще одно убийство и издевательства над матерью
Общество
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вчера, 20:24
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Липецкая вечЁрка: бизнес на умерших, суд над изувером и хитроумный обнальщик
Сегодня, 27 сентября, в суд передали сразу несколько громких уголовных дел: врача, обвиняемого в сливе ритуальщикам сведений об умерших, изувера, расчленившего тело мужчины, убившего женщину и избившего мать, и обнальщика, заработавшего больше 15 миллионов рублей.
Новость ничуть не удивила комментаторов GOROD48, можно даже сказать, что они были в недоумении, подобные сливы информации об умерших происходят постоянно. Почему до суда дошла только эта история?
«На скорой помощи не лучше. Умер отец, позвонил на скорую, через 10 минут уже звонили с ритуальных», — сообщил БЮ.
«Удивили новостью. Это было и пять лет назад.У меня к ритуальному агентству вообще никаких претензий не было. Всё сделали на высшем уровне», — добавила Марина.
«Это не новость. Всегда и в каждом районе это есть. Было и 10 лет назад, тем более ритуальщики есть из бывших милиции», — написла Старая.
«Это только доказали такую сумму, а рыба гниёт с головы», — уверен Ритуал шик.
«А вы до сих пор не знали? Да-а-а-а. Лучше бы на Марсе оставались. А теперь открыли вторую Америку. Не поделился видно, вот и результат», — считает Неравнодушный.
Советский суд 9 октября начнет рассматривтать дело изувера. По-другому его не назвать. 27-летний липчанин вместе с подельником (ему также предъявлено обвинение) расчленил труп мужчины, убил знакомую и избил мать.
«Неужели дадут срок, а не пожизненное?» — спорсил глухой по МСЭ.
«Этому уроду только пожизненно, больше никак», — считает Оля.
«Должны только присяжные рассматривать и решать, нужен ли этот субъект обществу или нет», — уверены такие дела.
«Это проблемы с психикой на почве алкоголизма. Таким вышка нужна, а не тюрьма», — написал Гость.
«Мараторий пора отменять», — добавил Бомж.
«Вся эта жуть с молчаливого согласия матери и близких, которые знают какой он. Но жалко сыночка, кровинушку, думаю, и соседи знали, какой рядом с ними живет человек. Только все молчали, кто боялся, кому пофиг, участковому опять же необходимо заявление, чтобы он начал прорабатывать этот вопрос, замкнутый круг и ужасный для пострадавших результат», — уверена Незванная.
А 36-летнего липчанина будут судить за незаконную банковскую деяетльность, он успел заработать свыше 15 миллионов рублей, а обналичить — почти 119 миллионов.
В схеме он использовал судебных приставов. Липчанин заключал договоры со знакомыми, а те потом заявляли, что не могут выплатить долг. С нотариально заверенным договором гражданин шел к судебным приставам После этого на счета его знакомых перечислялись крупные суммы, а приставы списывали их в счет погашения долгов и отправляли липчанину.
«Все просто. У него наверняка еще были фирмы-пустышки, которые живут до наступления налоговой проверки и прямо перед этой датой они закрываются, вот с них и шли деньги его знакомым. Т.е. компании, которые платят серую зарплату, перегоняли ему на счета фирм-пустышек деньги, он их обналичивал и процент оставлял себе. Эх, уроки финансовой грамотности в школу обязательны», — пояснил Нормальный.
Погода приподносит сюрпризы. Сегодня синоптики предупредили о сильном ветре. Прогноз сбылся. На площади Героев пострадала 23-летня девушка, ее ударило светофором, который не устоял от сильного ветра. В «Липецкгорсвете» рассказали, что светофорную стойку несколько раз повреждали автомобили.
Зато в выходные погода должна наладиться. Завтра в городе от +24 до +26 градусов. Это немного меньше, чем в этот день в 2015 году, когда столбики термометров поднялись до +28 градусов. Если кто-то помнит, то 28 сентября 2000 года в Липецке было аж 3 градуса мороза!
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