В Липецкой области сухо и до +27

В ближайшие трое суток Липецкая область останется в области высокого атмосферного давления, существенных осадков не ожидается. Среднесуточные температуры воздуха составят 16-19 градусов тепла, что на 6-9 градусов выше климатической нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 28 сентября в Липецкой области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный, 7-12 м/сек, местами порывы до 16 м/сек. Температура воздуха ночью от +11 до +16 градусов, днем — от +22 до +27 градусов.В Липецке переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью — от +12 до +14 градусов, днем — от +24 до +26 градусов.День 28 сентября стал самым теплым в Липецке в 2015 году, тогда в городе было +28 градусов, самым холодным этот день стал в 2000-м году — 3 градуса мороза.