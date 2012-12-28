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Погода в Липецке
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57 минут назад
В Липецкой области сухо и до +27
В ближайшие трое суток Липецкая область останется в области высокого атмосферного давления, существенных осадков не ожидается. Среднесуточные температуры воздуха составят 16-19 градусов тепла, что на 6-9 градусов выше климатической нормы.
В Липецке переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью — от +12 до +14 градусов, днем — от +24 до +26 градусов.
День 28 сентября стал самым теплым в Липецке в 2015 году, тогда в городе было +28 градусов, самым холодным этот день стал в 2000-м году — 3 градуса мороза.
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