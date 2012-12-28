По драке в автобусе написано три заявления о привлечении виновных к уголовной ответственности
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Сегодня в Липецке: лекция Рюриковича, вязание крючком, липецкие женщины, сделав карьеру, бросают мужей
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Происшествия
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сегодня, 09:23
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Один погибший, пятеро пострадавших: как прошел понедельник на дорогах области
23 сентября автоинспекторы зарегистрировали на дорогах области пять ДТП, в которых один человек погиб и пятеро — пострадали.
Около десяти утра в Липецке на проспекте Победы 17-летний парень на электросамокате врезался в 22-летнюю девушку. Ей понадобилась медицинская помощь.
Вечером на дороге Братовщина – примыкание к автодороге Елец – Долгоруково – Тербуны перевернулся «ВАЗ-2115» 18-летнего водителя. С места аварии доставили в больницу его пассажир-ровесника.
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