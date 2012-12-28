Один погибший, пятеро пострадавших: как прошел понедельник на дорогах области

23 сентября автоинспекторы зарегистрировали на дорогах области пять ДТП, в которых один человек погиб и пятеро — пострадали.



Авария со смертельным исходом произошла около трех часов утра в Ельце на трассе «Дон»: столкновении грузовиков «Джак» и «Мерседес» погиб 55-летний водитель первой фуры.Около десяти утра в Липецке на проспекте Победы 17-летний парень на электросамокате врезался в 22-летнюю девушку. Ей понадобилась медицинская помощь.Вечером на дороге Братовщина – примыкание к автодороге Елец – Долгоруково – Тербуны перевернулся «ВАЗ-2115» 18-летнего водителя. С места аварии доставили в больницу его пассажир-ровесника.