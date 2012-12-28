Сегодня в Липецке: где найти бесплатного репетитора, у липчан нет стартового капитала для бизнеса
Под Липецком сыграл чемпион России по футзалу: их вратарь забил гол, наш – просит прощения у болельщиков
Сегодня в Липецке: где найти бесплатного репетитора, у липчан нет стартового капитала для бизнеса
В Грязях разбился 14-летний мотоциклист, а в Данковском районе 39-летний водитель «Фольксвагена»
Под Липецком сыграл чемпион России по футзалу: их вратарь забил гол, наш – просит прощения у болельщиков
Происшествия
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сегодня, 10:17
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70 человек эвакуированы из автовокзала
Вечером 22 сентября в здании вокзала горела проводка.
В субботу 21 сентября на улице Терешковой в Липецке загорелся моторный отсек автобуса — возгорание потушили пожарные. На улице Гоголя областного центра сгорело бесхозное строение. В Ельце на улице Королева огонь потушили в пятиэтажке, а на улице Западной сгорело бесхозное строение. В селе Вербилово Липецкого муниципального округа пере огнем не устояла баня, а в селе Кривополянье Чаплыгинского района — выгорело две трети подобной конструкции.
В воскресение 22 сентября также в поселке Добринка сгорело бесхозное строение, на улице Богдана Хмельницкого на десяти квадратных метрах огонь повредил отделку расселенного двухэтажного дома, на улице Белана горела квартира в десятиэтажном доме — повреждены вещи и отделка на двух квадратных метрах, а в Задонске сгорел уличный диван.
Уже ранним утром 23 сентября в Задонске сгорел гараж с автомобилем «Форд», а в селе Телегино Становлянского округа — надворная постройка.
За выходные в Липецкой области произошло 52 пожара. Практически каждый второй —пал сухой травы. В Чаплыгинском и Данковском районах и Липецком муниципальном округе площадь палов доходила до одного гектара. 13 раз пожарные тушили мусор, как на открытых пространствах, так и в здании и на контейнерной площадке ТКО.
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