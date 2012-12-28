70 человек эвакуированы из автовокзала

Вечером 22 сентября в здании вокзала горела проводка.



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Около девяти часов вечера 22 сентября в здании автовокзала горела проводка, были эвакуированы 70 человек. Площадь возгорания составила 30 квадратных метров, пришествие обошлось без жертв и пострадавших, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.В субботу 21 сентября на улице Терешковой в Липецке загорелся моторный отсек автобуса — возгорание потушили пожарные. На улице Гоголя областного центра сгорело бесхозное строение. В Ельце на улице Королева огонь потушили в пятиэтажке, а на улице Западной сгорело бесхозное строение. В селе Вербилово Липецкого муниципального округа пере огнем не устояла баня, а в селе Кривополянье Чаплыгинского района — выгорело две трети подобной конструкции.В воскресение 22 сентября также в поселке Добринка сгорело бесхозное строение, на улице Богдана Хмельницкого на десяти квадратных метрах огонь повредил отделку расселенного двухэтажного дома, на улице Белана горела квартира в десятиэтажном доме — повреждены вещи и отделка на двух квадратных метрах, а в Задонске сгорел уличный диван.Уже ранним утром 23 сентября в Задонске сгорел гараж с автомобилем «Форд», а в селе Телегино Становлянского округа — надворная постройка.За выходные в Липецкой области произошло 52 пожара. Практически каждый второй —пал сухой травы. В Чаплыгинском и Данковском районах и Липецком муниципальном округе площадь палов доходила до одного гектара. 13 раз пожарные тушили мусор, как на открытых пространствах, так и в здании и на контейнерной площадке ТКО.