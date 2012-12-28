Несовершеннолетняя липчанка использовала найденную банковскую карту для покупок

Девочка ожидает суда. Ей грозит до 6 лет лишения свободы.

Как сообщили в СУ СК РФ по Липецкой области, завершено расследование уголовного дела в отношении несовершеннолетней, обвиняемой в краже денег с банковского счета (п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ). Санкция этой статьи предусматривает наказание вплоть до 6 лет лишения свободы.Девочка узнала, что у её подруги имеется банковская карта, которую та нашла в липецком парке. Подруги договорилась встретиться с ней и сделать покупки. Школьница расплачивалась чужой банковской картой в различных магазинах, причинив её владельцу материальный ущерб.– О пропаже денег собственник карты сообщил в правоохранительные органы. При допросе в присутствии защитника и законных представителей несовершеннолетняя призналась в содеянном. Её родители возместили причинённый ею ущерб в полном объеме, – сообщили в региональном следкоме.