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вчера, 09:49
42

Несовершеннолетняя липчанка использовала найденную банковскую карту для покупок

Девочка ожидает суда. Ей грозит до 6 лет лишения свободы.

Как сообщили в СУ СК РФ по Липецкой области, завершено расследование уголовного дела в отношении несовершеннолетней, обвиняемой в краже денег с банковского счета (п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ). Санкция этой статьи предусматривает наказание вплоть до 6 лет лишения свободы.

Девочка узнала, что у её подруги имеется банковская карта, которую та нашла в липецком парке. Подруги договорилась встретиться с ней и сделать покупки. Школьница расплачивалась чужой банковской картой в различных магазинах, причинив её владельцу материальный ущерб.

– О пропаже денег собственник карты сообщил в правоохранительные органы. При допросе в присутствии защитника и законных представителей несовершеннолетняя призналась в содеянном. Её родители возместили причинённый ею ущерб в полном объеме, – сообщили в региональном следкоме.

кража
банковская карта
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Комментарии (42)

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МАЛИНА ШИП
вчера, 22:53
А тем героям, которые мальчишек несовершеннолетних за просто так избили, им за это что? Или уже забыли? Простили? Случай, когда девушка хотела вызвать у своего парня ревность.
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vlad
вчера, 19:01
Пришла пора девочке взрослеть.
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Роман
вчера, 17:54
В таких случаях вообще-то карту блокируют. Типа, хозяин "да пусть тратят", так что-ли?
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Городу
вчера, 16:04
Почему автолавки с молочной по всему городу, где ЖД вокзал!
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Эксперт
вчера, 16:58
Потому что бабкам надоели Пятерочки.
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Дотшный
вчера, 15:08
Старшая позвала малолетку ей же ничего не будет
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Фауст
вчера, 14:40
Что-то мне подсказывает, что в * интеллекта говорить о морали уже не практично что-ли.....Если мы переходим на математическую форму существования, то это обычное движение денег..., люди зарабатывают, тратят, теряют, находят, это их обычная форма действий. Другие люди при исполнении.. обязаны исправлять или поправлять не согласованные с законом действия.. вот и всё, каждый делает своё дело и ненадо никого обвинять, чистая математика!..
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Ну
вчера, 15:57
ЕС ли это математика, то во вселенском масштаб жизнь людей это хаотическое движение молекул, а один святой назвал жизнь суета суёт.
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Русский язык
вчера, 16:24
ЕС ли это математика, то во вселенском масштаб жизнь людей это хаотическое движение молекул, а один святой назвал жизнь суета суёт. Куда и что суета суёт?
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Русский язык
вчера, 16:12
ЕС ли это математика, то во вселенском масштаб жизнь людей это хаотическое движение молекул, а один святой назвал жизнь суета суёт. Куда и что суета суёт?
Ответить
Бабка Первая
вчера, 13:17
А какой возраст подружек, интересно? Мои школьники соображают, где своё и где чужое, и что за кражу положено - учили их смолоду) На остановке подобрать монетку можно, но лучше не нужно: вдруг обронивший рядом, так позору не оберёшься за своё крохоборство))
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Значит
вчера, 12:14
Ничего не грозит. Максимум на учёт поставят и всё. Раскаялась. Ущерб возмещен.
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Тетка
вчера, 11:46
Карты- зло! Давно об этом говорю. С наличкой таких проблем бы не было. А тут то мошенники миллионами списывают, то теряешь их со всей зарплатой.
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Матери
вчера, 11:37
На рублике не было написано - чей. Рублик сумма маленькая. А на карте есть все данные владельца. Значит, это воровство. Я в девяностых на сиденье в автобусе большую пачку денег в пакете нашла и отдала водителю. Оказалось, это его выручка за день. На конечной остановке в автобус садилась. Он до этого там ужинал и деньги считал. И серёжку золотую в поезде нашла и хозяйку отыскала. Мне два раза оставленный телефон хорошие люди вернули и судьба от больших бед спасала.
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