Общество
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вчера, 09:49
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Несовершеннолетняя липчанка использовала найденную банковскую карту для покупок
Девочка ожидает суда. Ей грозит до 6 лет лишения свободы.
Девочка узнала, что у её подруги имеется банковская карта, которую та нашла в липецком парке. Подруги договорилась встретиться с ней и сделать покупки. Школьница расплачивалась чужой банковской картой в различных магазинах, причинив её владельцу материальный ущерб.
– О пропаже денег собственник карты сообщил в правоохранительные органы. При допросе в присутствии защитника и законных представителей несовершеннолетняя призналась в содеянном. Её родители возместили причинённый ею ущерб в полном объеме, – сообщили в региональном следкоме.
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