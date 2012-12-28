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Адские аварии прошлого вечера: пострадали три женщины и мужчина

С места столкновения автомобиля с лосем госпитализированы две женщины, водитель влетевшей в раскоп «Гранты» и его пассажирка отделались легкими травмами.

Госавтоинспекция сообщила о пострадавших во вчерашних авариях на Октябрьском мосту и улице Катукова. 

В столкновении автомобиля «Киа» с лосем на улице Краснозаводской травмы получила 36-летняя женщина-водитель и её 39-летняя пассажирка. Обе женщины госпитализированы. 



«В половине десятого на улице Краснозаводской 36-летняя женщина за рулём «Киа» совершила наезд на лося, после чего столкнулась с автомобилем «Хендай» под управлением 55-летнего водителя, который, в свою очередь, от удара врезался в световую опору», — такой была картина аварии по уточненным Госавтоинспекцией данным.

А в аварии с «Ладой Грантой», которая в половине одиннадцатого вечера сбила бетонное ограждение и свалилась в коммунальный раскоп, легкие травмы получили 50-летний водитель и его 25-летняя пассажирка. Им оказали медицинскую помощь. 

Кроме того, вечером 18 сентября в Хлевенском районе на дороге Фомино-Негачёвка – Дмитряшевка – примыкание к автодороге Хлевное – Липецк 60-летний водитель автомобиля «Чери» не справился с управлением, съехал в кювет, и машина перевернулась. С травмами водителя госпитализировали.

В Грязях около одиннадцати часов утра на улице Толстовской столкнулись «Лада» под управлением 56-летнего водителя и 68-летний велосипедист. Второй мужчина попал в больницу. 


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Комментарии (5)

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Сначала новые
А он
3 минуты назад
Что, с луны свалился и не в курсе, что уже больше недели этот участок перекопан и ПЕРЕКРЫТ ДЛЯ ДВИЖЕНИЯ???
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Жесть
41 минуту назад
Интересно, водитель, который в раскопки угодил, в каком состоянии ехал. Не заметить грандиозные раскопки и бетонные блоки, просто не реально. Тем более еще на въезде с кольца на Катукова стоят бетонные блоки!!!
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Липецкие басни
28 минут назад
Да он права в 90е купил, тогда и слепой мог приобрести права!
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сатана 3 го участка
29 минут назад
просто был занят 25-летней пассажиркой!!!
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мизантроп
32 минуты назад
видимо, в состоянии эйфории и с чувством глубокого удовлетворения. а может просто в смартфоне залипал, как многие сейчас и за рулем, и в пешем строю.
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