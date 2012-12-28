Лось погиб, столба больше нет, одна машина в кювете — на Октябрьском мосту жесткий замес
Лось погиб, столба больше нет, одна машина в кювете — на Октябрьском мосту жесткий замес
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Адские аварии прошлого вечера: пострадали три женщины и мужчина
С места столкновения автомобиля с лосем госпитализированы две женщины, водитель влетевшей в раскоп «Гранты» и его пассажирка отделались легкими травмами.
В столкновении автомобиля «Киа» с лосем на улице Краснозаводской травмы получила 36-летняя женщина-водитель и её 39-летняя пассажирка. Обе женщины госпитализированы.
«В половине десятого на улице Краснозаводской 36-летняя женщина за рулём «Киа» совершила наезд на лося, после чего столкнулась с автомобилем «Хендай» под управлением 55-летнего водителя, который, в свою очередь, от удара врезался в световую опору», — такой была картина аварии по уточненным Госавтоинспекцией данным.
А в аварии с «Ладой Грантой», которая в половине одиннадцатого вечера сбила бетонное ограждение и свалилась в коммунальный раскоп, легкие травмы получили 50-летний водитель и его 25-летняя пассажирка. Им оказали медицинскую помощь.
Кроме того, вечером 18 сентября в Хлевенском районе на дороге Фомино-Негачёвка – Дмитряшевка – примыкание к автодороге Хлевное – Липецк 60-летний водитель автомобиля «Чери» не справился с управлением, съехал в кювет, и машина перевернулась. С травмами водителя госпитализировали.
В Грязях около одиннадцати часов утра на улице Толстовской столкнулись «Лада» под управлением 56-летнего водителя и 68-летний велосипедист. Второй мужчина попал в больницу.
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