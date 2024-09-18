На Лебедянском шоссе столкнулись «Лада Калина» и «Киа»: есть пострадавший

С места ДТП госпитализирован 25-летний водитель «Киа».

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Сегодня утром на Лебедянском шоссе столкнулись автомобили «Лада Калина» и «Киа».— По предварительным данным, 37-летний водитель «Калины» не предоставил преимущество в движении автомобилю «Киа» под управлением 25-летнего водителя, — рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.В результате ДТП пострадал водитель «Киа» — он госпитализирован.