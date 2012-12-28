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Происшествия
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23 минуты назад
В Лебедяни горит сухая трава на площади около 300 квадратных метров
Угрозы жилым домам нет.
— Угрозы жилым домам нет, — добавили в МЧС.
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