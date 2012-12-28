В Лебедяни горит сухая трава на площади около 300 квадратных метров

Угрозы жилым домам нет.

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Жители Лебедяни сообщают в соцсетях о возгорании рядом с фабрикой имени Головина. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области, по предварительным данным, горит сухая трава. Причём пожарные говорят сразу о трёх очагах возгорания, каждый — на площади около 100 квадратных метров.— Угрозы жилым домам нет, — добавили в МЧС.