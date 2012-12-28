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215 тысяч рублей вытянул хитрый липчанин у задонской пенсионерки
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26 минут назад

215 тысяч рублей вытянул хитрый липчанин у задонской пенсионерки

53-летний мужчина выдавал себя за юриста. Пенсионерка пошла в полицию, когда он перестал выходить на связь.

Задонские полицейские задержали 53-летнего жителя Липецка по подозрению в мошенничестве: восемь месяцев он обманывал 68-летнюю жительницу села Донское.

Пенсионерка пришла к полицейским в августе и рассказала, что не может дозвониться до юриста, который с мая по декабрь прошлого года обещал ей помощь в уточнении границ участка. Юрист приезжал к женщине в Донское и брал за каждую такую поездку по пять тысяч рублей. Кроме того, она платила ему за экспертизы и составление документов. Получив в общей сложности 215 тысяч рублей, юрист исчез. Пенсионерка подождала еще полгода и отправилась в полицию

Оказалось, что липчанин представлялся задонской бабушке сотрудником несуществующей юридической компании. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.159 «Мошенничество». 

мошенничество
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