В Грязях горит заброшенный дом

Местные жители сами первыми бросились тушить пожар, причиной которого могла стать детская шалость.

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Дети - предполагаемые зачинщики пожара. Сначала постройку пытались потушить местные жители, но попытки оказались безуспешны.





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Столбы пламени на десятки метров видны сейчас из многих точек Грязей. На одной из улиц загорелся заброшенный дом.Как сообщают в соцсетях, причиной огненного бедствия могла стать детская шалость.Местные жители испугались, что пламя может перекинуться на стоящий рядом столб, который поддерживает электрические провода. Однако потушить огонь силами местных жителей не вышло. Сейчас на месте работают пожарные.