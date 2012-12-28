Бомж проломил знакомому голову деревянным плинтусом

Ранее подозреваемый уже был неоднократно судим, в том числе - за убийство.

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По части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство» мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.





Фото и видео СУ СК России по Липецкой области



В Липецке задержан подозреваемый в убийстве знакомого на улице 9 мая.Как сообщили в СУ СК России по Липецкой области, тело 34-летнего мужчины было обнаружено 12 сентября. У потерпевшего была проломлена голова.- При осмотре места происшествия получены доказательства причастности к особо тяжкому преступлению 40-летнего мужчины без определенного места жительства. По данным следствия, подозреваемый нанес потерпевшему удары деревянным плинтусом по голове, причинив смертельную травму, и покинул место происшествия, - поделились следователи.Подозреваемого удалось задержать, выяснилось, что он неоднократно судим, в том числе за убийство, грабеж, кражу, и находился под административным надзором. В настоящий момент решается вопрос о его заключении под стражу.