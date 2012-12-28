Пожар в садоводческом товариществе тушили всем миром – пожарным помогали жители Ссёлок на квадроциклах
Пожар в садоводческом товариществе тушили всем миром – пожарным помогали жители Ссёлок на квадроциклах
Спорт
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57 минут назад
В Липецке появились ещё два мастера спорта и один международник
Липецким МСМК буквально вырос в бойцовском зале.
20-летний боец выполнил норматив ещё в прошлом году, который стал пока самым удачным в его карьере. Михаил дебютировал во взрослом чемпионате России по универсальному бою и с ходу взял золото в весовой категории до 70 кг. В финале он нокаутировал в третьем раунде чемпиона MC Fight Nights Global Владимира Егояна. А вскоре к бойцу пришёл и международный успех. В ноябре прошлого года он выиграл чемпионат мира, который проходил в Новосибирске.
Можно сказать, что к этому успеху Покачалов-младший шёл всю жизнь. В спортивном зале он появился раньше, чем себя помнит. По иному и быть не могло, ведь его родители - топовые бойцы: многократная чемпионка мира по различным видам единоборств Евгения Покачалова и мастер спорта по рукопашному бою известный тренер Михаил Покачалов-старший.
Кроме того, звания мастеров спорта присвоены воспитаннице липецкой спортивной школы №1 представительнице художественной гимнастики Ульяне Комаревцевой и елецкому каратисту Кириллу Кобзарю.
Мастер спорта – первое спортивное звание, которое не сгорает с годами и остаётся с обладателем на всю жизнь. Так же как и более высокие степени – мастер международного класса, Заслуженный мастер спорта. А вот разряды и титул кандидата в мастера спорта нужно периодически подтверждать, иначе их снимут. В советские времена звание давало множество привилегий: прибавку к зарплате, право на дополнительные квадратные метры жилплощади, льготное поступление в вуз. Сейчас оно носит скорее моральную оценку уровня спортсмена, в отдельных случаях может повлиять на трудоустройство, оплату труда спортсмена и тренера.
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