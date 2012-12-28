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На двух десятках улиц частного сектора отключат холодную воду
Общество
В Липецке появились ещё два мастера спорта и один международник
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Читать все
Спорт
182
57 минут назад

В Липецке появились ещё два мастера спорта и один международник

Липецким МСМК буквально вырос в бойцовском зале.

Приказом министра спорта РФ липецкому бойцу Михаилу Покачалову-младшему было присвоено звание мастера спорта международного класса.

20-летний боец выполнил норматив ещё в прошлом году, который стал пока самым удачным в его карьере. Михаил дебютировал во взрослом чемпионате России по универсальному бою и с ходу взял золото в весовой категории до 70 кг. В финале он нокаутировал в третьем раунде чемпиона MC Fight Nights Global Владимира Егояна. А вскоре к бойцу пришёл и международный успех. В ноябре прошлого года он выиграл чемпионат мира, который проходил в Новосибирске.

Можно сказать, что к этому успеху Покачалов-младший шёл всю жизнь. В спортивном зале он появился раньше, чем себя помнит. По иному и быть не могло, ведь его родители - топовые бойцы: многократная чемпионка мира по различным видам единоборств Евгения Покачалова и мастер спорта по рукопашному бою известный тренер Михаил Покачалов-старший.

Кроме того, звания мастеров спорта присвоены воспитаннице липецкой спортивной школы №1 представительнице художественной гимнастики Ульяне Комаревцевой и елецкому каратисту Кириллу Кобзарю.

Мастер спорта – первое спортивное звание, которое не сгорает с годами и остаётся с обладателем на всю жизнь. Так же как и более высокие степени – мастер международного класса, Заслуженный мастер спорта. А вот разряды и титул кандидата в мастера спорта нужно периодически подтверждать, иначе их снимут. В советские времена звание давало множество привилегий: прибавку к зарплате, право на дополнительные квадратные метры жилплощади, льготное поступление в вуз. Сейчас оно носит скорее моральную оценку уровня спортсмена, в отдельных случаях может повлиять на трудоустройство, оплату труда спортсмена и тренера.
Мастер спорта
Михаил Покачалов-младший
Ульяна Комаревцева
Кирилл Кобзарь
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