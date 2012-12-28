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Антициклон стоит крепко: в Липецкой области сухо и до +29
Погода в Липецке
Ночью в районе Опытной станции водитель «Гранты» уничтожил свой автомобиль о дерево
Происшествия
Жуть что творится на дорогах — аж страшно покупать права!
Неделя 48
Липчанин нашёл подработку – поджечь автомобиль, на который укажут
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1336
сегодня, 09:05
4

Липчанин нашёл подработку – поджечь автомобиль, на который укажут

В итоге мужчина крупно просчитался, хотя сразу и не понял - где?

Липецкие полицейские задержали подозреваемого в поджоге автомобиля.

Как сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, в начале сентября в дежурную часть ОП №3 УМВД России по Липецку обратилась 54-летняя липчанка с заявлением по о поджоге ее машины. Оперативникам удалось разыскать 37-летнего подозреваемого.

Выяснилось, что на преступление мужчину толкнул незнакомец, который предложил подозреваемому подработку в виде поджога автомобиля, за что обещал 50 тысяч рублей. Прибыв в указанный адрес, поджигатель пустил «красного петуха» с использованием легковоспламеняющейся жидкости.

Свою вину он уже признал. Помимо уголовной ответственности мужчине предстоит и выплачивать компенсацию пострадавшей стороне. Которую владелица авто оценила в два раза больше «заработка» поджигателя – в 100 тысяч рублей.

По ходатайству следствия мужчину заключили под стражу. По части 2 статьи 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества» ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Видео УМВД РФ по Липецкой области
Поджог
уничтожение имущества
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Комментарии (4)

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Как гость
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Согласен
10 минут назад
Уася,работать на комбинате ,это значит рано надо вставать и поздно приходить домой ,не всем такое нравится ! Да и работать там надо ,за так там деньги не дают !
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Кумовской городишко
сегодня, 10:03
Работы нормальной простому обывателю не найти, вот и соглашаются на такие сомнительные подработки, от безысходности.
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Гость
37 минут назад
Работы в городе Липецк очень много . Просто нужно работать
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Уася
сегодня, 10:23
На комбинате работы навалом... Но есть одно но...там надо работать...
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