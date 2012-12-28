Пожар в садоводческом товариществе тушили всем миром – пожарным помогали жители Ссёлок на квадроциклах
Пожар в садоводческом товариществе тушили всем миром – пожарным помогали жители Ссёлок на квадроциклах
Происшествия
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сегодня, 09:05
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Липчанин нашёл подработку – поджечь автомобиль, на который укажут
В итоге мужчина крупно просчитался, хотя сразу и не понял - где?
Как сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, в начале сентября в дежурную часть ОП №3 УМВД России по Липецку обратилась 54-летняя липчанка с заявлением по о поджоге ее машины. Оперативникам удалось разыскать 37-летнего подозреваемого.
Выяснилось, что на преступление мужчину толкнул незнакомец, который предложил подозреваемому подработку в виде поджога автомобиля, за что обещал 50 тысяч рублей. Прибыв в указанный адрес, поджигатель пустил «красного петуха» с использованием легковоспламеняющейся жидкости.
Свою вину он уже признал. Помимо уголовной ответственности мужчине предстоит и выплачивать компенсацию пострадавшей стороне. Которую владелица авто оценила в два раза больше «заработка» поджигателя – в 100 тысяч рублей.
По ходатайству следствия мужчину заключили под стражу. По части 2 статьи 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества» ему грозит до 5 лет лишения свободы.
Видео УМВД РФ по Липецкой области
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