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Происшествия
Тот самый Липецк: парк Девонского периода
А знаете ли вы
Два человека погибли в ДТП на трассе «Чаплыгин - Лев Толстой»
Происшествия
Антициклон стоит крепко: в Липецкой области сухо и до +29
Погода в Липецке
Выходные в Липецке: Мусаткин двор, памяти Алена Делона и юные последователи легендарного музыканта
Общество
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Общество
1372
сегодня, 16:46
12

Двое липчан вернулись из украинского плена

Обмен состоялся сегодня при содействии уполномоченного по правам человека в Липецкой области Ираиды Тихоновой

- С парнями всё нормально. Ждём домой. Окажем всю необходимую помощь, которая понадобится. Сейчас наши ребята в Беларуси. Потом приедут в Россию, где при необходимости пройдут медицинскую и психологическую реабилитацию. Главное, что вернулись. Мы позаботимся о них и их семьях, – сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.
плен
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Комментарии (12)

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Как гость
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Сначала новые
Мудрый
13 минут назад
В автобусе сидят совсем молодые парни! Видно,что все из народа! Детей чиновников среди них вряд ли найдешь....
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Джон
30 минут назад
У меня вопрос. Как срочники попали в плен??????
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ттт
53 минуты назад
под Липчанами имеют в виду именно из Липецка или всех из области?
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Молодец
56 минут назад
наша Ираида Тихонова!
Ответить
Спрашиваешь
сегодня, 18:07
Причем Тихонова? Зарплату ты за нее будешь получать? А так всем хорошо!
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МАЛИНА ШИП
сегодня, 17:50
Господи, как страшно! Ведь совсем ещё мальчишки! Храни Вас ангел-хранитель, ребята! Спасибо, что Вы есть! Спасибо, что Вы живы!
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Нина
41 минуту назад
Согласна с Вами
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Безмасочник
сегодня, 17:43
Жалко очень мальчиков, ведь совсем еще дети, а пережили такое. И лица заплаканные, видно, что страстей терпели много.
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Светлана
сегодня, 17:14
Тихонова при чем, если Эмираты посредничали?
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Честно
сегодня, 17:32
Надо же приписать себе достижения, проверять никто не будет всё равно же)))
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дед
сегодня, 17:06
Срочники. Хорошо,что обменяли.
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Нина
36 минут назад
Слава Богу за каждого вернувшегося парня
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