Двое липчан вернулись из украинского плена

Обмен состоялся сегодня при содействии уполномоченного по правам человека в Липецкой области Ираиды Тихоновой

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- С парнями всё нормально. Ждём домой. Окажем всю необходимую помощь, которая понадобится. Сейчас наши ребята в Беларуси. Потом приедут в Россию, где при необходимости пройдут медицинскую и психологическую реабилитацию. Главное, что вернулись. Мы позаботимся о них и их семьях, – сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.