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Происшествия
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сегодня, 11:14
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Два человека погибли в ДТП на трассе «Чаплыгин - Лев Толстой»
Оба водителя столкнувшихся машин скончались до приезда скорой помощи
В результате дорожно-транспортного происшествия оба водителя скончались на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи, пассажирка автомобиля «Равон», 1969 года рождения, с травмами доставлена в медицинское учреждение. По данному факту проводится проверка.
Движение на участке автодороги, где произошла авария, осуществляется в штатном режиме.
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