Два человека погибли в ДТП на трассе «Чаплыгин - Лев Толстой»

Оба водителя столкнувшихся машин скончались до приезда скорой помощи

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Сегодня в 07:45 на 7 километре автодороги «Чаплыгин - Лев Толстой» произошло столкновение автомобилей «Лада Гранта» под управлением водителя 1999 года рождения и «Равон» под управлением водителя 1960 года рождения.В результате дорожно-транспортного происшествия оба водителя скончались на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи, пассажирка автомобиля «Равон», 1969 года рождения, с травмами доставлена в медицинское учреждение. По данному факту проводится проверка.Движение на участке автодороги, где произошла авария, осуществляется в штатном режиме.