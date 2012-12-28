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3092
сегодня, 16:31
12

Спящих в машине тамбовчан обокрали в Липецке

Кражу записала камера наблюдения.

36-летний липчанин подозревается в краже 10 сентября телефона за 15 000 рублей из салона автомобиля, в котором спали водитель и пассажир — жители Тамбовской области.

«В отдел полиции № 3 обратился 18-летний житель Тамбовской области. Вместе с другом он приехал в Липецк к девушке в гости. Припарковав автомобиль на улице Студенческий городок, они ждали подругу, но уснули в салоне. Двери машины остались приоткрыты. Этим и воспользовался липчанин», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

Похищенный телефон изъят. По факту кражи возбуждено уголовное дело по части второй статьи 158 УК РФ. Санкции этой статьи — до пяти лет лишения свободы.
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Комментарии (12)

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Как гость
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Сначала новые
Елена
47 минут назад
Липчане вы не позорьте свой город, ай, ай, стыд.!
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15 мкр
53 минуты назад
это 15 мкр детка
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А ведь
сегодня, 20:40
все знают ,что воры не спят !
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Гость
сегодня, 19:14
Красавчик
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Крылов
сегодня, 18:42
Липчане, они такие... Ключом щёлкать нельзя.
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Ося
сегодня, 18:11
В Липецке так "приоткрывать" двери нельзя. Кругом крысы.
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Гость
сегодня, 17:33
Гостеприимство по липецки. Этот парень не взял бы, так другой утащил телефон.....
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Бывалый
сегодня, 17:21
Это крыса , таких нигде не любят, будущее его не завидное...
Ответить
не эксперт
сегодня, 17:10
мерзкий поступок.
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111
сегодня, 17:02
Не важно знал он о камере или не знал на такое еще решиться нужно а раз он залес к спящим в авто и украл тут к бабке не ходи фистевальщик со стажем.
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