«Давай ни до чего не будем доводить? Сколько тебе надо компенсации, я тебе лично переведу»
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У развязки улицы Металлургов с подходом к Октябрьскому мосту закатали в асфальт трамвайные рельсы
У развязки улицы Металлургов с подходом к Октябрьскому мосту закатали в асфальт трамвайные рельсы
Происшествия
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сегодня, 16:31
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Спящих в машине тамбовчан обокрали в Липецке
Кражу записала камера наблюдения.
«В отдел полиции № 3 обратился 18-летний житель Тамбовской области. Вместе с другом он приехал в Липецк к девушке в гости. Припарковав автомобиль на улице Студенческий городок, они ждали подругу, но уснули в салоне. Двери машины остались приоткрыты. Этим и воспользовался липчанин», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
Похищенный телефон изъят. По факту кражи возбуждено уголовное дело по части второй статьи 158 УК РФ. Санкции этой статьи — до пяти лет лишения свободы.
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