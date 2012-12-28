Спящих в машине тамбовчан обокрали в Липецке

Кражу записала камера наблюдения.

36-летний липчанин подозревается в краже 10 сентября телефона за 15 000 рублей из салона автомобиля, в котором спали водитель и пассажир — жители Тамбовской области.«В отдел полиции № 3 обратился 18-летний житель Тамбовской области. Вместе с другом он приехал в Липецк к девушке в гости. Припарковав автомобиль на улице Студенческий городок, они ждали подругу, но уснули в салоне. Двери машины остались приоткрыты. Этим и воспользовался липчанин», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.Похищенный телефон изъят. По факту кражи возбуждено уголовное дело по части второй статьи 158 УК РФ. Санкции этой статьи — до пяти лет лишения свободы.