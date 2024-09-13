Сухая трава и вагончик горят у села Романово

Очевидцы сообщают о нескольких очагах возгорания.



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У села Романово Липецкого района возникло несколько очагов возгорания сухой травы. По словам местных жителей, огонь уже подошёл к домам и идет между ними.— Выгнали всех кого можно тушить, — сообщила GOROD48 местная жительница Елена.Судя по фотографиям и видеозаписям, опубликованным в социальных сетях и мессенджерах, сухая трава горит у дороги. Огонь перекинулся на строительный вагончик.В пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области GOROD48 сообщили, что на место возгорания уже выехали пожарные расчеты. Информация по количеству очагов и площади пожара уточняется.