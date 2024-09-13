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У развязки улицы Металлургов с подходом к Октябрьскому мосту закатали в асфальт трамвайные рельсы
У развязки улицы Металлургов с подходом к Октябрьскому мосту закатали в асфальт трамвайные рельсы
Общество
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сегодня, 15:10
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Сухая трава и вагончик горят у села Романово
Очевидцы сообщают о нескольких очагах возгорания.
— Выгнали всех кого можно тушить, — сообщила GOROD48 местная жительница Елена.
Судя по фотографиям и видеозаписям, опубликованным в социальных сетях и мессенджерах, сухая трава горит у дороги. Огонь перекинулся на строительный вагончик.
В пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области GOROD48 сообщили, что на место возгорания уже выехали пожарные расчеты. Информация по количеству очагов и площади пожара уточняется.
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