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сегодня, 15:10
3

Сухая трава и вагончик горят у села Романово

Очевидцы сообщают о нескольких очагах возгорания.

У села Романово Липецкого района возникло несколько очагов возгорания сухой травы. По словам местных жителей, огонь уже подошёл к домам и идет между ними. 

— Выгнали всех кого можно тушить, — сообщила GOROD48 местная жительница Елена.

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Судя по фотографиям и видеозаписям, опубликованным в социальных сетях и мессенджерах, сухая трава горит у дороги. Огонь перекинулся на строительный вагончик.

В пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области GOROD48 сообщили, что на место возгорания уже выехали пожарные расчеты. Информация по количеству очагов и площади пожара уточняется.
МЧС
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Комментарии (3)

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Сначала новые
Надежда
42 минуты назад
Теперь на следующий год клещей будет меньше
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Алë
сегодня, 17:32
А где штрафы, только для ответа что мол будут штрафовать, клоуны.
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Нн
43 минуты назад
Так ведь написали, мужик в бочке на огороде траву жёг, его на 10 тыс оштрафовали, а здесь искать надо, доказывать, лучше на даче за мангал штрафануть, быстро и наверняка
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