«Давай ни до чего не будем доводить? Сколько тебе надо компенсации, я тебе лично переведу»
Сегодня в Липецке: пятница, 13-е – что можно и что нельзя в День всеобщего невезения, липчане хотят фантастический МРОТ
У развязки улицы Металлургов с подходом к Октябрьскому мосту закатали в асфальт трамвайные рельсы
У развязки улицы Металлургов с подходом к Октябрьскому мосту закатали в асфальт трамвайные рельсы
Происшествия
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сегодня, 14:40
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Тело 34-летнего мужчины нашли в заброшенном здании
У погибшего — травма головы.
Рядом с трупом найдены следы распития спиртного. По данным GOROD48, следователи рассматривают версию об убийстве. Подозреваемый уже задержан. Предположительно, мужчины вместе выпивали и между ними возник конфликт.
Возбуждено уголовное дело. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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