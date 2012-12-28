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сегодня, 14:40
4

Тело 34-летнего мужчины нашли в заброшенном здании

У погибшего — травма головы.

Вечером 12 сентября в заброшенном здании на улице 9 Мая в Липецке нашли тело 34-летнего мужчины с травмой головы.

Рядом с трупом найдены следы распития спиртного. По данным GOROD48, следователи рассматривают версию об убийстве. Подозреваемый уже задержан. Предположительно, мужчины вместе выпивали и между ними возник конфликт.

Возбуждено уголовное дело. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
труп
убийство
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Комментарии (4)

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Сначала новые
ВАРВАРА
сегодня, 19:24
ЧТО ТУ ТАКОЕ
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ишь ты
сегодня, 16:04
новости с отмороженными выходят в первую строку и становятся нормой жизни - похоже нацпроекты заработали
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Лиза
сегодня, 15:18
Как же много у нас пьющих...
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Фарик
сегодня, 14:58
Вот поэтому лучше пить дома в одиночку так дольше проживёшь и живым останешься
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