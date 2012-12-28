Тело 34-летнего мужчины нашли в заброшенном здании

У погибшего — травма головы.

Вечером 12 сентября в заброшенном здании на улице 9 Мая в Липецке нашли тело 34-летнего мужчины с травмой головы.Рядом с трупом найдены следы распития спиртного. По данным GOROD48, следователи рассматривают версию об убийстве. Подозреваемый уже задержан. Предположительно, мужчины вместе выпивали и между ними возник конфликт.Возбуждено уголовное дело. Обстоятельства происшествия устанавливаются.