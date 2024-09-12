На 12-ти улицах Липецка отключат холодную воду

«РВК-Липецк» 13 сентября будет проводить очередные плановые работы на сетях — без холодной воды временно останутся потребители 12-ти улиц, предупредили в компании.



С 10:00 и до окончания работ отключат холодную воду в домах № 1 по улице Зои Космодемьянской, № 1 на площади Театральной, № 1 по улице Льва Толстого, №№ 1, 1б, 2, 4, 8 по улице Скороходова, №№ 1, 3, 4, 5 по улице Советской, № 1 по улице Фрунзе, №№ 3, 35, 35а, 37, 45 по улице Первомайской, №№ 7, 30, 32, 49, 51а, 51д, 52, 53 стр.1 по улице Октябрьской, №№ 6а, 8 по улице Литаврина, №№ 11, 14, 17, 20, 22 по улице 6 Гвардейской Дивизии, №№ 1, 3, 8, 10 по улице Шаталовой, № 2 в переулке Литаврина.Воду для питья подвезут по адресам: улица Зои Космодемьянской, 1, улица 6 Гвардейской дивизии, 20, также по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.13 сентября плановые ремонтные работы на сетях и работы по установке приборов учета электроэнергии будут проводить энергетики.Из-за монтажа приборов учета с перебоями со светом в промежутке:- с 09:00 до 18:00 столкнутся потребители в домах №№ 15в/1, 15г по улице Балмочных, №№ 116а, 164, 164а, 164б по улице Тельмана, №№ 8, 21, 23, 23а, 25 по улице Гайдара, на улице Амурской;- с 09:00 до 19:00 — в домах №№ 15, 15а, 19, 23 по улице Астраханской, №№ 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 по улице Архангельской, а также в гаражах на улице Архангельской.Отключения электричества здесь составят не более трех часов для отдельного домовладения в указанные промежутки времени.Из-за ремонтных работ на сетях обесточат:- с 09:00 до 17:00 – дома №№ 9, 22, 23, 24, 28, 38 по улице Жемчужной, №№ 2, 12 по улице Провинциальной, улицы Спортивную, Аллейную, Покровскую, Посадскую, Ракитную, садоводчество «Металлург-6», в Сселках – дома № 1а по улице Космонавтов, №№ 1-83 по улице Сокольской;- с 09:00 до 16:00 — дома и здания №№ 1, 3, 3а по Лебедянскому шоссе, №№ 1, 10, 11б, 11г по проезду Трубному, а также Товарный проезд;- с 14:00 до 16:00 — в домах №№ 61, 92, 94 по улице Депутатской, № 61 по проспекту Победы.