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А знаете ли вы
Антициклон стоит крепко: в Липецкой области сухо и до +29
Погода в Липецке
Два человека погибли в ДТП на трассе «Чаплыгин - Лев Толстой»
Происшествия
Выходные в Липецке: Мусаткин двор, памяти Алена Делона и юные последователи легендарного музыканта
Общество
Женщина отравилась продуктами горения при локальном пожаре
Происшествия
На двух десятках улиц частного сектора отключат холодную воду
Общество
Железнодорожный переезд на перегоне между станциями Дон и Патриаршая закроют на ремонт
Общество
Читать все
Общество
4131
12.09.2024 21:55
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На 12-ти улицах Липецка отключат холодную воду

«РВК-Липецк» 13 сентября будет проводить очередные плановые работы на сетях — без холодной воды временно останутся потребители 12-ти улиц, предупредили в компании. 

С 10:00 и до окончания работ отключат холодную воду в домах № 1 по улице Зои Космодемьянской, № 1 на площади Театральной, № 1 по улице Льва Толстого, №№ 1, 1б, 2, 4, 8 по улице Скороходова, №№ 1, 3, 4, 5 по улице Советской, № 1 по улице Фрунзе, №№ 3, 35, 35а, 37, 45 по улице Первомайской, №№ 7, 30, 32, 49, 51а, 51д, 52, 53 стр.1 по улице Октябрьской, №№ 6а, 8 по улице Литаврина, №№ 11, 14, 17, 20, 22 по улице 6 Гвардейской Дивизии, №№ 1, 3, 8, 10 по улице Шаталовой, № 2 в переулке Литаврина. 

Воду для питья подвезут по адресам: улица Зои Космодемьянской, 1, улица 6 Гвардейской дивизии, 20, также по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды. 

13 сентября плановые ремонтные работы на сетях и работы по установке приборов учета электроэнергии будут проводить энергетики. 

Из-за монтажа приборов учета с перебоями со светом в промежутке: 

- с 09:00 до 18:00 столкнутся потребители в домах №№ 15в/1, 15г по улице Балмочных, №№ 116а, 164, 164а, 164б по улице Тельмана, №№ 8, 21, 23, 23а, 25 по улице Гайдара, на улице Амурской;

- с 09:00 до 19:00 — в домах №№ 15, 15а, 19, 23 по улице Астраханской, №№ 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 по улице Архангельской, а также в гаражах на улице Архангельской.

Отключения электричества здесь составят не более трех часов для отдельного домовладения в указанные промежутки времени. 
Из-за ремонтных работ на сетях обесточат: 

- с 09:00 до 17:00 – дома №№ 9, 22, 23, 24, 28, 38 по улице Жемчужной, №№ 2, 12 по улице Провинциальной, улицы Спортивную, Аллейную, Покровскую, Посадскую, Ракитную, садоводчество «Металлург-6», в Сселках – дома № 1а по улице Космонавтов, №№ 1-83 по улице Сокольской;

- с 09:00 до 16:00 — дома и здания №№ 1, 3, 3а по Лебедянскому шоссе, №№ 1, 10, 11б, 11г по проезду Трубному, а также Товарный проезд;

- с 14:00 до 16:00 — в домах №№ 61, 92, 94 по улице Депутатской, № 61 по проспекту Победы. 

отключения
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Комментарии (4)

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Как гость
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Сначала новые
Житель города
13.09.2024 20:21
Господин мэр, господин губернатор! Когда будет порядок в городе??? Воды нет целое лето, пришла очень воды снова нет! Вы свой хлеб едите, а дела стоят на месте и никому из вас дела нет, что система гнилая не только в прямом, но и переносном смысле! Господа может пора начать работа по совести, а не для галочки?
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Прокуроров
13.09.2024 10:40
Положили трубы на Юношеской и все гаражи а ГСК "Литейщик" по весне затопили. Устраняйте течь. !!!
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Гость 6
13.09.2024 08:31
Улица Фрунзе 81,85 каждую неделю сидит без воды. Воду отключили ещё вчера и когда дадут не известно, когда прекратиться этот бардак
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Гость5
13.09.2024 06:10
Когда это безобразие закончится? Почему повсеместные и каждодневные отключения?
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