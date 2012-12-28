13-летний подросток на электросамокате въехал в «УАЗ»

Ребенок госпитализирован.



В селе Волчьем Добровского района около трех часов дня 13-летний подросток на электросамокате въехал в автомобиль «УАЗ».«Несовершеннолетний нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части и допустил столкновение с автомобилем «УАЗ» под управлением водителя 2002 года рождения», — сообщает ГАИ.Мальчик госпитализирован.