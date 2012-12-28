39-летнего липчанина обвинят в приобретении, хранении и перевозке 9,2 тысячи пачек немаркированных сигарет
Происшествия
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48 минут назад
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13-летний подросток на электросамокате въехал в «УАЗ»
Ребенок госпитализирован.
«Несовершеннолетний нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части и допустил столкновение с автомобилем «УАЗ» под управлением водителя 2002 года рождения», — сообщает ГАИ.
Мальчик госпитализирован.
Фото: управления госавтоинспекции
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