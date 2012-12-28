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417
48 минут назад
6

13-летний подросток на электросамокате въехал в «УАЗ»

Ребенок госпитализирован.

В селе Волчьем Добровского района около трех часов дня 13-летний подросток на электросамокате въехал в автомобиль «УАЗ». 

«Несовершеннолетний нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части и допустил столкновение с автомобилем «УАЗ» под управлением водителя 2002 года рождения», — сообщает ГАИ. 

Мальчик госпитализирован.

Фото: управления госавтоинспекции
авария
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Комментарии (6)

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Сначала новые
Скорость
3 минуты назад
у буханки похоже была приличной ,если образовалась вмятина .Видимо мальчику злорово досталось .
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SAI
10 минут назад
Эти электросамокатчики просто всех достали, абсолютно безбашенные, по городу ездить невозможно. Никаких мер против их не предпринимается.
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Алкан лтз
12 минут назад
Вмятина большая удар видимо сильный
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Самокатчик
37 минут назад
Нужно срочно запретить УАЗы
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Че правда?
39 минут назад
Ай ай. Бывает.
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222
42 минуты назад
С родителей содрать по полной на ремонт ,,буханки,,
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