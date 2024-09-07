ГИБДД: Погибшему мотоциклисту было 34 года

Второй участник аварии оказался вдвое старше.

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В полиции добавили, что причины и условия совершения дорожно-транспортного происшествия будут установлены в ходе расследования.





Фото УМВД РФ по Липецкой области











В управлении ГИБДД по Липецкой области прокомментировали смертельное ДТП с участием мотоциклиста, которое произошло сегодня в районе Сырского рудника.- Примерно в 18:00 на улице Ударников в районе дома № 91 произошло столкновение мотоцикла автомобиля «Фольксваген» под управлением водителя 1954 года рождения и мотоцикла «Сузуки» под управлением водителя 1990 года рождения. От полученных травм водитель мотоцикла скончался на месте ДТП, - сообщил заместитель командира отдельной роты ДПС Госавтоинспекции УМВД России по Липецку Юрий Степанов.