Выходные в Липецке: выборы губернатора, День Сырского Рудника, бесплатное кино, «Металлургу» пора выигрывать
Выходные в Липецке: выборы губернатора, День Сырского Рудника, бесплатное кино, «Металлургу» пора выигрывать
Происшествия
3630
вчера, 21:35
9
ГИБДД: Погибшему мотоциклисту было 34 года
Второй участник аварии оказался вдвое старше.
- Примерно в 18:00 на улице Ударников в районе дома № 91 произошло столкновение мотоцикла автомобиля «Фольксваген» под управлением водителя 1954 года рождения и мотоцикла «Сузуки» под управлением водителя 1990 года рождения. От полученных травм водитель мотоцикла скончался на месте ДТП, - сообщил заместитель командира отдельной роты ДПС Госавтоинспекции УМВД России по Липецку Юрий Степанов.
В полиции добавили, что причины и условия совершения дорожно-транспортного происшествия будут установлены в ходе расследования.
Фото УМВД РФ по Липецкой области
0
20
0
2
1
Комментарии (9)