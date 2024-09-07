Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В микрорайоне «Елецком» мужчина упал с верхотуры, пробив козырёк подъезда
Происшествия
В Елецком районе подростка убило током
Происшествия
На Сырском Руднике в аварии погиб мотоциклист
Происшествия
ГИБДД: Погибшему мотоциклисту было 34 года
Происшествия
Липчанин повесил кредит на двух знакомых, а деньги перевёл мошенникам
Происшествия
В Липецкой области проголосовала уже треть избирателей
Общество
Выходные в Липецке: выборы губернатора, День Сырского Рудника, бесплатное кино, «Металлургу» пора выигрывать
Общество
Елец на выборах губернатора голосует в два раза активнее, чем Липецк
Общество
В Липецкой области все еще сухо и по-летнему тепло
Погода в Липецке
У нас вновь сильная волейбольная команда? Липчанки одержали вторую победу в Кубке России
Спорт
Читать все
Елец на выборах губернатора голосует в два раза активнее, чем Липецк
Общество
В Елецком районе подростка убило током
Происшествия
Липчанин повесил кредит на двух знакомых, а деньги перевёл мошенникам
Происшествия
В микрорайоне «Елецком» мужчина упал с верхотуры, пробив козырёк подъезда
Происшествия
На Сырском Руднике в аварии погиб мотоциклист
Происшествия
ГИБДД: Погибшему мотоциклисту было 34 года
Происшествия
Выходные в Липецке: выборы губернатора, День Сырского Рудника, бесплатное кино, «Металлургу» пора выигрывать
Общество
В Липецкой области проголосовала уже треть избирателей
Общество
У нас вновь сильная волейбольная команда? Липчанки одержали вторую победу в Кубке России
Спорт
В Липецкой области все еще сухо и по-летнему тепло
Погода в Липецке
Читать все
Происшествия
3630
вчера, 21:35
9

ГИБДД: Погибшему мотоциклисту было 34 года

Второй участник аварии оказался вдвое старше.

В управлении ГИБДД по Липецкой области прокомментировали смертельное ДТП с участием мотоциклиста, которое произошло сегодня в районе Сырского рудника.

- Примерно в 18:00 на улице Ударников в районе дома № 91 произошло столкновение мотоцикла автомобиля «Фольксваген» под управлением водителя 1954 года рождения и мотоцикла «Сузуки» под управлением водителя 1990 года рождения. От полученных травм водитель мотоцикла скончался на месте ДТП, - сообщил заместитель командира отдельной роты ДПС Госавтоинспекции УМВД России по Липецку Юрий Степанов.

В полиции добавили, что причины и условия совершения дорожно-транспортного происшествия будут установлены в ходе расследования.

Фото УМВД РФ по Липецкой области

Изображение WhatsApp 2024-09-07 в 21.22.13_c5ef8477.jpg
ДТП
мотоциклист
0
20
0
2
1

Комментарии (9)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Ха
вчера, 23:29
Всё предсказуемо
Ответить
Гостья.
вчера, 23:21
Люди, люди, куда же вы летите? Почему правила не соблюдаете? Почему так не дорога вам ваша жизнь и ваша свобода? Почему вам так наплевать на жизнь окружающих вас людей? Бедный парень. Вся жизнь впереди была. Светлая память.
Ответить
Баркли
вчера, 22:38
Да … они конечно гоняют, но пенсия виновник , у меня товарищ погиб при примерно таких же обстоятельствах на Ковалева в 2014 году , дед на рыбцех поворачивал и не пропустил мотик
Ответить
Алкан лтз
вчера, 23:28
Скорость всему виной! Образно смотришь нет не кого некому уступать начинаешь движение и откуда не возьмись мотоциклет вылетает! Естественно он не успевает тормозить и влетает! А ехал бы тихо и успел бы и затормозить и увидеть обстановку на дороге! Поэтому тут не пенсия виной а соблюдать правила и главное скоростной режим!
Ответить
армен
вчера, 22:04
ехал по переходу.
Ответить
Липчанин
вчера, 21:57
Закрыл сезон.
Ответить
Свят
вчера, 21:47
На Сырском Руднике на пересечении Минской/ Свиридова сбили велосепелиста прям на пешеходном переходе на светофоре.
Ответить
Ольга
вчера, 23:16
Велосипедист должен переходит зебру, а не переезжать
Ответить
Лиза
вчера, 21:44
Печально, молодой ещё...
Ответить
Рекомендуем
Общество
«Мы надеемся, что поставщики школьного питания просчитали все риски»
Общество
Липецкая область — в топ-30 по качеству автодорог
Здоровье
Андрей Филатов: «Прогноз на начало осени неблагополучный»
Общество
Парковочные разрешения в Липецке получили 2645 человек
Общество
2 сентября в Липецке в школу пойдут более 63,6 тысячи детей
Общество
2 сентября по всей Липецкой области будет действовать «сухой закон»
Общество
На суточный рацион бродячей собаки в приюте мэрия Липецка заложила 274 рубля
Общество
Все кандидаты в губернаторы Липецкой области — миллионеры
Общество
Во время массированной атаки БПЛА 9 августа повреждения получили 106 домов
Общество
«Подвал как убежище — так себе идея...»
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru