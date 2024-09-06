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На тамбовской трассе столкнулись три автомобиля: пострадала женщина

За сутки на дорогах Липецкой области получили травмы четыре человека.

Утром 5 августа на трассе Орел-Тамбов столкнулись автомобили «Инфинити», «Киа Рио» и «ГАЗель».

По данным госавтоинспекции, «паровоз» собрала 38-летняя женщина — водитель «Инфинити», ее машина столкнулась с «Киа», а та врезалась в «ГАЗель».

Женщина-водитель получила травму, ее доставили в больницу и отпустили после оказания медицинской помощи.

На улице Водопьянова в Липецке 47-летний водитель «Лады-Ларгус» сбил 84-летнего мужчину. Пенсионер госпитализирован.

В Данковском районе на дороге «Данков-Теплое-Воскресенское» столкнулись «Тойота-Авенсис» и «ВАЗ-21013». В аварии пострадала 36-летняя пассажирка «ВАЗа».

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«По предварительным данным, 45-летняя женщина, управляя «Тойотой-Авенсис», осуществляя маневр левого поворота, не предоставила преимущество в движении автомобилю «ВАЗ-21013», — рассказали в ГАИ.

Вечером на улице Коммунаров в Ельце столкнулись «Мазда» 23-летнего водителя и «Лада-210540» под управлением 41-летнего мужчины. Водитель «Лады» госпитализирован.


Фото и видео управления Госавтоинспекции по Липецкой области

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