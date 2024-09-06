На тамбовской трассе столкнулись три автомобиля: пострадала женщина

За сутки на дорогах Липецкой области получили травмы четыре человека.



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Утром 5 августа на трассе Орел-Тамбов столкнулись автомобили «Инфинити», «Киа Рио» и «ГАЗель».По данным госавтоинспекции, «паровоз» собрала 38-летняя женщина — водитель «Инфинити», ее машина столкнулась с «Киа», а та врезалась в «ГАЗель».Женщина-водитель получила травму, ее доставили в больницу и отпустили после оказания медицинской помощи.На улице Водопьянова в Липецке 47-летний водитель «Лады-Ларгус» сбил 84-летнего мужчину. Пенсионер госпитализирован.В Данковском районе на дороге «Данков-Теплое-Воскресенское» столкнулись «Тойота-Авенсис» и «ВАЗ-21013». В аварии пострадала 36-летняя пассажирка «ВАЗа».«По предварительным данным, 45-летняя женщина, управляя «Тойотой-Авенсис», осуществляя маневр левого поворота, не предоставила преимущество в движении автомобилю «ВАЗ-21013», — рассказали в ГАИ.Вечером на улице Коммунаров в Ельце столкнулись «Мазда» 23-летнего водителя и «Лада-210540» под управлением 41-летнего мужчины. Водитель «Лады» госпитализирован.