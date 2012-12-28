Липецкая вечЁрка: 100 тысяч штрафа за навозную вонь, введение особого режима, и открывается дорога у Октябрьского рынка

Сегодня, 5 сентября, прокуратура сообщила, что директор предприятия, которое смердит на всю округу, оштрафован, на территории Липецкой области вводится противопожарный режим и названа дата открытия дороги у Октябрьского рынка.