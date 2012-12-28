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вчера, 20:24
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Липецкая вечЁрка: 100 тысяч штрафа за навозную вонь, введение особого режима, и открывается дорога у Октябрьского рынка

Сегодня, 5 сентября, прокуратура сообщила, что директор предприятия, которое смердит на всю округу, оштрафован, на территории Липецкой области вводится противопожарный режим и названа дата открытия дороги у Октябрьского рынка.

Каждый липчанин, наверное, периодически чувствует вонь на улицах города. Пять лет назад природоохранная прокуратура нашла ее источник — поля ООО «КолоСС».

На днях генерального директора предприятия по жалобе жителей села Яколевка, которые также задыхаются от вони,  оштрафовали 100 000 рублей. Оказалось, что OOO внесло на поля возле села неперегнивший навоз, и почва оказалась загрязнена.

Прокуратура обещала держать вонючий вопрос под контролем.

«Как жрать мясо все горазды, а как потерпеть пару дней все, дышать нечем!» —  заметил Т.

«Я считаю, что наказание должно быть соразмерно преступлению. Ему в дом нужно высыпать 10 тонн фекалий и заставить жить в нем весь следующий год. А эти 100 тысяч курам на смех, он прибыли больше получил с них», — предложил Зоркий.

Особый противопожарный режим вводится на всей территории Липецкой области с 9 сентября по 9 октября. Ранее он действовал только в лесах региона. Это связано с участившимися случаями горения сухой травы.

Введение такого режима означает, что нельзя ничего жечь. Максимальный штраф для жителей составляет 20 000 рублей, для юридических лиц — 800 000 рублей.

За сутки, 4 сентября, в регионе произошло 28 пожаров. Самый большой случился между санаторием «Парус» и базой отдыха «Чайка» в Грязинском районе — его площадь составила два гектара, горела трава и лесная подстилка. А сегодня ландшафтный пожар полыхал на пяти гектарах в Усманском районе. Сгорели шесть сараев, поврежден жилой дом.

«Многих это не останавливает, сжечь кучу мусора. Есть же контейнер, выбросьте», — возмутился читатель.

«Есть люди, у которых это как болезнь, что-то сжечь. У нас такой сосед. На улице Красной в районе Ниженки, как вечер, так кто-то, что-то жжет. Что вечером дышать невозможно», — пожаловалась Женщина.

«Кругом бурьян многолетний, леса стоят заросшие сухой травой, бурьяном и подлеском. Хвороста и ветровала так много, что ноги можно переломать. Кусок бутылки, работает как линза, спокойно поджигает всё это, а виноват турист. Частников заставляют окашивать бурьян, штрафуют, а с Божко за лесной бардак взятки гладки». — возмутился Садовод.

Вечером, 6 сентября, «Квадра» пообещала  разблокировать проезд по проспекту 60 лет СССР.



Движение на перекрестке с улице Меркулова перекрыли 21 августа для реконструкции магистрального теплопровода. На это время менялись схемы движения автобусов №№ 1т, 5, 27, 50, 308, 315, 324, 343, 347. В пятницу вечером транспорт вернется на привычные маршруты.

«Ну понятно, они доброе дело делают, но после их раскопок почему должны автолюбители страдать, асфальт, который они потом кладут проседает и машины к верху подбрасывает, напротив Торнадо раскопали, закопали теперь там провал на Космонавтов, кто-то из городской власти принимает их работу по окончании. или всем плевать?» — заранее начал переживать Достали.

«Эх, еще бы вода дали бы горячую, а то уже вторая неделя пошла как холодная идет, а все только плечами пожимают, да руками разводят», — размечталась Липчанка.

Завтра в Липецке ожидается хорошая осенняя погода. По прогнозам синоптиков, температура воздуха будет колебаться от +23 до +25 градусов.
вечЁрка
неприятный запах
особый режим
открытие проезда
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Комментарии (2)

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Позитив
сегодня, 08:30
"Квадра" сказочники, еще те!!! Вчера проезжала на трамвае по пр-ту 60 лет СССР, там и намека нет на завершение работ!!!
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Электорат
вчера, 21:09
Спокойной ночи нашим сладеньким депутатам!
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