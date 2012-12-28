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Общество
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21 минуту назад
На мостике через Первомайскую могут сохранить старое ограждение
Его отремонтируют, очистят и покрасят.
— Мост был построен где-то в 60-х годах прошлого века на месте дореволюционного моста с кованной красивой решеткой, — рассказал GOROD48 Почетный гражданин Липецка, краевед Александр Клоков. — Все мосты в том районе появились после 1872 года, когда был прорыт водоотводной канал.
Ограду для существующего моста, скорее всего, отлили на заводе «Свободный Сокол».
— Однозначно эту решетку надо сохранять. У нас очень мало литья сохранилось. В советское время было много чугунных оград на улицах Зегеля, Гагарина, весь стадион «Металлург» был огражден чугунным забором. Город металлургов — а мы пластик ставим, который через пять лет развалится, — негодует Александр Клоков.
Напомним, во время ремонта Сокольского моста чугунная ограда с эмблемой-соколом была заменена на композитную. Три чугунных сокола хранятся в Краеведческом музее — для истории. К счастью, исторические барельефы на горбатом мосту пообещали сохранить. Их скоро должны вернуть на место. Есть шанс, что и ограждение мостика на улице Первомайской останется.
«Проектной документацией предусмотрена замена существующего ограждения на композитное. Но рассматривается вопрос о сохранении существующего ограждения и использования его повторно (после ремонта, очистки и покраски). Окончательное решение будет принято после его демонтажа и оценки его состояния», — сообщили GOROD48 в пресс-службе мэрии Липецка.
Напомним, мост на улице Первомайской Уваровская ПМК-22 должна отремонтировать за 55 миллионов рублей рубля к 29 августа 2025 года. Проект капитального ремонта не предполагает прекращения движения по нему транспорта.
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