Происшествия
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22 минуты назад
В Липецкой области работает ПВО, но угроза атак БПЛА сохраняется
О работе средств противовоздушной обороны сообщил губернатор
– Оставайтесь дома. Не подходите к окнам. Укройтесь в ванной комнате.
– Если вы на улице – зайдите в ближайшее здание, паркинг, подземный переход.
– Оставайтесь в безопасном месте до отбоя сигнала «Угроза атаки БПЛА», – сообщает Игорь Артамонов в соцсетях.
Красный уровень угрозы сегодня ночью объявлен в Липецке, Липецком и Становлянском округах. В Становлянском - подавлен БПЛА.
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