В Липецкой области работает ПВО, но угроза атак БПЛА сохраняется

О работе средств противовоздушной обороны сообщил губернатор

«Угроза атаки БПЛА сохраняется. Работают ПВО и средства подавления.– Оставайтесь дома. Не подходите к окнам. Укройтесь в ванной комнате.– Если вы на улице – зайдите в ближайшее здание, паркинг, подземный переход.– Оставайтесь в безопасном месте до отбоя сигнала «Угроза атаки БПЛА», – сообщает Игорь Артамонов в соцсетях.Красный уровень угрозы сегодня ночью объявлен в Липецке, Липецком и Становлянском округах. В Становлянском - подавлен БПЛА.