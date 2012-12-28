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Происшествия
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сегодня, 13:41
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Роспотребнадзор проверяет качество воздуха из-за задымления в Ельце
Горят так называемые иловые карты местного водоканала.
Лабораторный контроль атмосферного воздуха проводит Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области. Воздух исследуют на расширенный перечень веществ, в том числе свойственных процессу горения.
«Пробы атмосферного воздуха, отобранные 29-30 августа на территории жилой застройки Ельца, соответствуют гигиеническим нормативам», — сообщает Управление Роспотребнадзора по Липецкой области.
Мониторинг качества атмосферного воздуха продолжится.
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